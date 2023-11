Contêiner é visto boiando no rio Itajaí-Mirim, em Brusque; pontes são atingidas

Por volta de 1h desta sexta-feira, 17, um contêiner foi avistado na correnteza do rio Itajaí-Mirim, em Brusque. A estrutura atingiu diversas pontes pelo curso fluvial. Segundo a prefeitura, não há danos aparentes em nenhuma das pontes.

Por volta de 2h20, o contêiner colidiu contra a ponte que liga o Limoeiro à região da Estrada da Fazenda, ficando trancado na ponte até às 2h40, quando o nível baixou o suficiente para que a estrutura passasse.

A Defesa Civil de Brusque acompanhou o trajeto do contêiner e avisou as forças de segurança de Itajaí, cidade no qual o rio segue.

Assista agora mesmo!

Idolatria a Zico e Ayrton Senna leva japonês a conhecer e formar família em Brusque: