O Carlos Renaux enfrenta o Joinville às 15h deste domingo, 21, na Arena Joinville, pela terceira rodada do Grupo C da Copa Santa Catarina. Enquanto as duas equipes buscam a primeira vitória na competição, o Vovô faz seu 100º jogo desde que voltou ao futebol profissional.

O Renaux pode assumir a liderança do grupo ou se isolar na zona de classificação para as quartas de final. A equipe acumula dois empates na Copa SC, primeiro contra o Nação, sem gols em Joinville, e depois contra o Blumenau, com um 2 a 2 em casa.

São nove jogos consecutivos sem derrota, a maior série invicta no recorte a partir de 2018, quando o Carlos Renaux voltou ao futebol profissional. Nesta sequência, são três vitórias e seis empates. Os triunfos foram obtidos sobre Camboriú, na nona rodada e na final do Catarinense Série B; e sobre o Metropolitano, no jogo do acesso à elite estadual.

A derrota mais recente do Carlos Renaux foi sofrida diante do Tubarão: 2 a 1 em 6 de julho, pela sexta rodada da Série B estadual.

Uma possível escalação tem Airon; Lucas Rocha, Barcellos, Wellington Rocha, Rafael Castro; Hebert, Flaviano; Giovanny (Mago), Guga, Cássio; Eydison.

Jogo 100

Após 12 anos de hiato, Carlos Renaux voltou a competir profissionalmente na Série C estadual de 2018, estreando com vitória por 7 a 0 sobre o Porto, em 1º de setembro daquele ano. No total, são 99 jogos, com 38 vitórias, 33 empates e 28 derrotas, com 131 gols marcados e 91 sofridos. A partida deste domingo, 21, é a centésima do Renaux nesta nova era do clube.

JEC em momento oposto

O Joinville não vence há nove partidas, desde que bateu o São Luiz-RS por 2 a 1 em casa, em 14 de junho, na primeira fase da Série D. Desde então, são cinco derrotas e quatro empates. Na Copa SC, o JEC ainda não fez gols: perdeu para o Blumenau por 2 a 0 na estreia, e empatou em 0 a 0 com o Nação na Arena Joinville.

Para o jogo contra o Carlos Renaux, estão pendurados o volante Zé Vítor e os atacantes Juliano e Kennedy. Não há desfalques por suspensão.

Uma possível escalação tem Bruno Pianissolla; Lucas Lopes, Alyson, Guti, Mário Henrique (Matielo); Zé Vitor, Breno Santos; Brazion, Alisson Taddei, Kennedy (Juliano); Vinícius Popó.

