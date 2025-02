Contra o Santa Catarina, Brusque tenta primeira vitória fora de casa

Contando com o retorno de Robinho, o Brusque enfrenta o Santa Catarina às 20h desta quarta-feira, 12, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. O quadricolor tenta a terceira vitória na competição para se reaproximar do topo da tabela. O veterano meia de 37 anos Enquanto o time de Rio do Sul nunca perdeu jogando em seu estádio, o quadricolor tenta a primeira vitória como visitante depois de 27 jogos.

O meia Robinho pode voltar a campo quase um mês depois de sua única partida pelo clube. Na primeira rodada, em 15 de janeiro, contra o Marcílio Dias, o jogador entrou durante o segundo tempo e chegou a marcar um gol anulado por impedimento. Ele teve uma lesão muscular e agora está recuperado.

A preparação do Brusque terminou na manhã desta terça-feira, 11, no Olaria, em Guabiruba. Foram realizados treinos táticos, incluindo de bola parada, e troca de passes em campo reduzido. A delegação foi a Rio do Sul no início da tarde.

O ponta Gabriel Honório, desfalque na rodada anterior, esteve no treino, mas, oficialmente, é tratado como dúvida no clube para a partida, sendo pouco provável que entre em campo. Ele teve uma entorse na quarta-feira, 5, contra o Figueirense.

Alex Ruan foi substituído na partida deste sábado, 8, contra o Criciúma, com dores. O técnico Filipe Gouveia havia posto sua escalação para a rodada seguinte. O lateral-esquerdo trabalhou em campo nesta terça-feira.

Mateus Pivô, Jhanpol Torres, Ianson, Serrato e Biel estão pendurados, além do técnico Filipe Gouveia. O atacante Paulinho Moccelin está suspenso por cartão vermelho recebido na rodada anterior.

Um possível time tem Matheus Nogueira; Dionatan, Ianson, Éverton Alemão; Mateus Pivô (Diego Mathias), Rodolfo Potiguar, Biel, Jhanpol Torres; Diego Mathias (Robinho), Guilherme Pira; Robson Luiz.

Se Alex Ruan tiver condições de jogo, será possível jogar com Matheus Nogueira; Ianson, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô (Diego Mathias), Rodolfo Potiguar, Biel, Alex Ruan; Diego Mathias (Robinho), Guilherme Pira; Robson Luiz.

O Brusque começa a rodada na sétima posição, acumulando duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, com seis gols marcados e cinco sofridos.

Quase um ano

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 contra o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, foram 13 empates e 14 derrotas em todas as competições, com 17 gols marcados e 43 sofridos.

Santa Catarina

O Santa Catarina é a sensação do Catarinense 2025. Começa a rodada na terceira posição, com três vitórias, quatro empates e uma derrota, 12 gols marcados e nove sofridos. No domingo, 9, empatou em 1 a 1 com a Chapecoense no estádio João Annoni, em Xanxerê, no Oeste. A única derrota foi para o Avaí, por 1 a 0 na Ressacada, ainda na primeira rodada.

Força caseira

Fundado em 1999, o clube foi itinerante, começando sua história em Blumenau, mas rodando também por diversos municípios, incluindo Navegantes e São Francisco do Sul. Ficou também inativo por alguns períodos. O clube está baseado em Rio do Sul, tendo voltado às atividades em 2022, na Série C estadual.

Após o título da terceira divisão catarinense, o Santa Catarina ficou duas temporadas na Série B, subindo como vice-campeão em 2024, após final com o Caravaggio. Desde seu restabelecimento, a equipe vem demonstrando muita força no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul. Nunca perdeu jogando em casa. O mais próximo disso ocorreu na final da Série B estadual de 2024, com derrota nos pênaltis após empate em 1 a 1.

Dos 22 jogos como mandante desde que chegou a Rio do Sul, o Santa Catarina venceu 15 e empatou sete, com 47 gols marcados e 13 sofridos. É a mesma quantidade de partidas do recorde histórico do Brusque jogando como mandante: 22 jogos entre 2010 e 2011, com 16 vitórias e seis empates.

Em jogo

O zagueiro Zé Leandro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Estão pendurados o goleiro Marcos, o meia Guilherme Lobo e o atacante Alex Gonçalves. O meia Mendes ficou de fora da última partida por lesão muscular.

Um time provável tem Marcos; Juninho, Adriel, Beto, Guilherme Silva; Cleberson, Brener; De Paula, Guilherme Lobo, Renan; Alex Gonçalves (Habibi). Se optar por três zagueiros, como fez na rodada anterior, o técnico Ademir Fesan pode acionar Pedrão ou Sanderson e retirar Guilherme Lobo, que começou no banco neste domingo.

Retrospecto

Brusque e Santa Catarina já se enfrentaram em duas oportunidades em 2002, quando a Águia mandava suas partidas em Navegantes. Pela Série B do Catarinense, o Brusque venceu por 3 a 0 em casa no primeiro turno, com gols de Joel, Oseias e Rondinha. No segundo turno, a vitória quadricolor, fora de casa, foi por 3 a 2, com gols de Giovane, Alaor e Oseias.

Arbitragem

William Machado Steffen apita a partida, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Felipe Aderaldo da Conceição. Everton Schilling é o quarto árbitro.

Santa Catarina x Brusque em tempo real

Acompanhe Santa Catarina x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

