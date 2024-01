Contratado: gato ganha crachá e vira “recepcionista” de hospital no Vale do Itajaí

Um gatinho que circulava pelos arredores do Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, de Presidente Getúlio, no Alto Vale, foi “contratado” como recepcionista, com direito a crachá. Segundo Dara Albano, que é fisioterapeuta e trabalha no hospital, o gatinho foi carinhosamente apelidado por Felisbino pela equipe.

As informações são do portal Informativo DE/Expresso Wit, e conforme o divulgado, o animalzinho passa os dias nos corredores do hospital, recepcionando todos os pacientes. Por conta disso, ele até recebeu um crachá como o da equipe do hospital, com a função de mascote.

A ideia de “contratar” o gatinho e dar um crachá de sinalização foi da psicóloga Nicole Fusinato e da técnica de enfermagem Sabrina Odorizzi, por já considerarem o gato um membro da equipe.

