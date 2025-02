Contrato da SAF do Brusque é assinado; expectativa é de salários pagos nos próximos dias

O contrato da compra de 90% da SAF do Brusque pelo grupo AVS foi completamente assinado na tarde desta sexta-feira, 21. A expectativa no clube é de que os salários pendentes com jogadores, comissão técnica e funcionários sejam quitados nos próximos dias. Ainda nesta tarde, o elenco quadricolor não se reapresentou para treinar, por conta do atraso dos salários.

A informação apurada com fontes do clube é de que, até então, faltavam duas assinaturas por parte do clube associativo, mas elas foram efetuadas nas últimas horas. Cerca de meia hora após esta apuração, o ex-diretor de futebol do associativo, André Rezini, confirmou que o contrato está 100% assinado e que a SAF fará os pagamentos de salários em breve.

Com tudo acordado e validado, jogadores, comissão técnica e funcionários aguardam, imediatamente, os pagamentos de salários em atraso.

O Brusque havia celebrado a venda de 90% da SAF em assembleia-geral realizada em 30 de janeiro, logo após a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou a criação da empresa. Contudo, os acordos não foram assinados, com o grupo AVS e a diretoria do associativo discutindo alguns termos ao longo das últimas semanas. Representantes do grupo têm atuado na transição de gestão do futebol desde janeiro.

Jogadores não treinam nesta sexta

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Trem em Macapá (AP), pela Copa do Brasil, os jogadores do Brusque não fizeram a reapresentação prevista nesta sexta-feira, 21. Fonte interna do clube relata que havia um aviso e acordo prévios entre elenco e comissão técnica para a não-reapresentação.

O motivo era o desgaste dos três últimos jogos, todos fora de casa: primeiro, contra o Santa Catarina, em Rio do Sul. Depois, pelo período de seis dias consecutivos no qual o time viajou para enfrentar Concórdia e Trem.

Ainda na tarde desta sexta, estava em aberto a possibilidade de o time não fazer concentração para a partida de sábado, 22, contra o Hercílio Luz. A ideia seria de fazer a reapresentação somente para o almoço no dia do jogo e seguir os trabalhos para a partida, com apito inicial às 16h30 no Augusto Bauer.

Ainda assim, o treinador Filipe Gouveia e sua comissão técnica foram ao Centro de Treinamento Rolf Erbe, o CT do Marreco. O gerente de futebol Pedro Costa e outros funcionários também estavam no local, mas jogadores não foram vistos. Por volta das 16h, todos começaram a deixar o CT.

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: