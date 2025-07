Contrato de Jhan Pool Torres termina nesta quinta; Brusque tenta permanência

A situação do zagueiro Jhan Pool Torres segue indefinida no Brusque, com seu contrato terminando nesta quinta-feira, 31, e o clube tentando a permanência do jogador. Conforme o gerente de futebol do clube, Pedro Costa, as negociações estão avançadas para a renovação do empréstimo. A duração desta possível renovação ainda está por ser confirmada.

Caso não consiga manter Jhan Pool Torres, o Brusque irá ao mercado para a contratação de um substituto. Além do colombiano, o quadricolor tem Éverton Alemão, Maurício, Roberto, Thiago Freitas e Dionatan na posição.

Jhan Pool Torres teve sua contratação anunciada pelo Brusque em 25 de agosto de 2024, emprestado pelo Barranquilla FC, da segunda divisão colombiana.

O zagueiro fez sua estreia em 2 de setembro, no empate sem gols com o Operário-PR em Ponta Grossa (PR), pela Série B. Disputou 43 jogos ao todo, marcando um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Olaria, no Rio de Janeiro (RJ), pela Copa do Brasil. Ficou fora de apenas duas partidas desde que chegou.

