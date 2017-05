Contrato para a construção do Centro de Inovação de Brusque é assinado

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável firmaram, na segunda-feira, 22, o contrato com a empresa Esphera Sul Empreendimentos, vencedora da licitação para construção do Centro de Inovação de Brusque.

Serão investidos na obra R$ 5,893.692,11.O Centro será instalado na rua Itajaí, bairro Limoeiro. A obra terá uma área total construída de 3.140,77m2.

“É muito importante esse momento. Foi um trabalho árduo nesses dois anos que estou na ADR. Hoje assinamos o contrato. O próximo passo é uma reunião com o Governador para assinarmos a ordem de serviço, que deve ocorrer nos próximos 14 ou 15 dias, para assim iniciar a obra. É um investimento que o Governo do Estado está fazendo em Brusque e região e que vem trazer muitos benefícios, tanto na área de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, auxiliar o processo produtivo e de inovação das empresas aqui instaladas e, quem sabe, futuras empresas que venham se instalar na região”, disse Ewaldo Ristow Filho.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini, espera que a empresa contratada conclua a obra no menor tempo possível. “Estamos construindo em outras dez cidades, 13 ao total. Brusque é mais uma delas. O dinheiro já está garantido, já está em conta. Uma obra de mais de R$ 5,8 milhões, expressiva. ”.

Os Centros de Inovação são uma parceria entre Governo do Estado, prefeituras, instituições de ensino e setor produtivo. Aceleradoras de empresas, coworking, laboratórios de pesquisa, formação e capacitação de empreendedores, consultoria e mentoria para novos negócios e atração de investimentos são algumas das funcionalidades previstas para o espaço.

Também participaram da assinatura o prefeito de Brusque, Jonas Paegle; o vice-prefeito, Ari Vequi; o presidente do comitê de Gestão do Centro de Inovação e reitor da Unifebe, Günther Lother Pertschy, além de membros do comitê.