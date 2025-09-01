Controladores de semáforos serão instalados para auxiliar trânsito na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Para ajudar no fluxo de veículos, controladores de semáforo serão instalados na avenida Primeiro de Maio, durante as obras de macrodrenagem, que começam nesta segunda-feira, 1º, em Brusque. A intervenção integra um projeto estruturante que busca solucionar problemas de alagamentos na região.

Os serviços dependem também das condições climáticas. Durante a execução, que deve se estender pelos próximos seis meses, haverá impactos diretos no trânsito. Para organizar o fluxo de veículos, dois controladores de semáforo serão instalados nas extremidades do canteiro de obras, garantindo que os motoristas avancem de forma alternada e segura em meia pista.

Funcionamento do trânsito

A obra será realizada em dois turnos:

• Período noturno (20h30 às 4h30): interdição total da via;

• Período diurno: trânsito em meia pista, controlado por sistema semafórico, no modelo “siga e pare”.

De acordo com o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Luiz Andrade, o semáforo será instalado para organizar o fluxo e reduzir os riscos de acidentes. “É fundamental que todos respeitem a sinalização”.

Para evitar congestionamentos e facilitar a mobilidade, a Setram orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas, sendo a rua Azambuja a principal opção para desvio.

Além disso, a rotatória da Figueira já começou a receber ajustes operacionais com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego, reduzir pontos de conflito e oferecer maior segurança aos motoristas.

As alterações no trânsito vêm sendo implementadas desde a semana passada e novas adequações poderão ser realizadas conforme o avanço das obras.

Novos comunicados estão sendo divulgados na página oficial da Setram (@setrambrusque) e da Prefeitura de Brusque.

Leia também:

1. Mulher morre e outras três pessoas da mesma família ficam feridas após acidente em Penha

2. “Essa cidade merecia o título”: torcedores relembram momentos históricos do Carlos Renaux em jogo da final

3. Carlos Renaux bate Camboriú e conquista título inédito da Série B do Catarinense

4. Tempo instável abre setembro em Brusque; frente fria encerra a semana

5. Julgamento que pode cassar mandato do prefeito de Botuverá será retomado nesta semana

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

