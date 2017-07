Controladoria-Geral do Município realiza encontro com diretores escolares

Na manhã desta quinta-feira, 7, a Controladoria-Geral do Município, em parceria com a Secretaria de Educação, reuniu os gestores das escolas da Rede Pública Municipal de Educação para explicar sobre controle, conscientização de despesas realizadas nas unidades escolares, eficiência na capacidade de organização.

De acordo com o controlador-geral, Daniel Felício, o encontro foi de grande importância para atentar os diretores sobre as finanças do município. “Alertamos a todos para manter o orçamento equilibrado no semestre que está por vir, posto que as necessidades das unidades escolares estão acima das reais condições orçamentárias e financeiras disponíveis”.

A Controladoria destacou quanto a mudança de cultura, conscientização, responsabilidade e uso com inteligência dos bens públicos, entre outros pontos, alertando também quanto ao uso da água, da energia, do material de limpeza, da higiene, bem como, da realização do inventário dos bens públicos das unidades escolares.

Ao final do encontro os diretores puderam esclarecer dúvidas e sugerir ideias.