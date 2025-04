Convênio para duplicar rodovia entre Cancha Venzon e Cristalina será firmado após entrega de projeto da obra

Um convênio entre a Prefeitura de Brusque e o governo do estado deve ser assinado para duplicação da rodovia SC-486, do Bar e Cancha Venzon até a entrada da localidade da Cristalina. O Executivo municipal contratou o projeto e o estado vai pagar a obra.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), a maior parte do trecho será duplicada. No entanto, alguns pontos possuirão terceiras faixas, ao invés de duplicação. A elaboração do projeto gira em torno de R$ 150 mil.

“Fizemos uma conversa com o governador Jorginho Mello. Ele nos disse para contratarmos o projeto, pois a obra seria executada pelo estado. O convênio será assinado após a entrega do projeto”, afirma Deco.

Ainda não há informação do custo da obra, pois, primeiro, é necessária a conclusão do projeto. No ano passado, o trecho da rodovia em questão deixou de ser responsabilidade do município e foi estadualizado. O asfalto apresenta danos em diversas partes.

O espaço entre a Cancha Venzon e a Cristalina registra fluxo intenso em horários de pico. Trata-se de uma ligação da área central de Brusque a bairros como Souza Cruz, Dom Joaquim, Rio Branco e à travessa Lagoa Dourada, além de outras regiões do município.

Futuro do trânsito no Dom Joaquim

Em breve, o trânsito na região do Dom Joaquim deve contar com mais uma alternativa. A avenida Beira Rio está sendo ampliada até o bairro. O edital para construção do terceiro lote da avenida deve ser lançado na metade deste ano. A Beira Rio terminará perto da SC-486, com a ponte Alois Pettermann dividindo a rodovia estadual e a futura avenida.

Já neste ano, o fluxo no bairro Rio Branco (antes do Dom Joaquim) deve ser desafogado com a conclusão das obras do lote 1 e 2 da nova Beira Rio. Este trecho específico amplia a avenida entre os fundos da Igreja Calvário, no Jardim Maluche, e a ponte José Germano Schaefer, popular ponte do Pilolo.

Durante coletiva de imprensa para apresentar balanço dos primeiros 100 dias de mandato, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), disse que a intenção do Executivo é inaugurar os primeiros lotes no dia 4 de agosto, data do aniversário do município.

