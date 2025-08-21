Convênios do contorno viário entre Limeira e Limoeiro e novo acesso a Guabiruba são confirmados

O contorno viário de Brusque, que vai ligar os bairros Limeira e Limoeiro, e um novo acesso entre Brusque e Guabiruba foram oficialmente confirmados por meio de convênios entre o Governo do Estado e a prefeitura.

Os projetos foram anunciados em junho deste ano e, com a confirmação do convênio, as obras podem finalmente sair do papel.

O contorno viário entre os bairros Limeira e Limoeiro, em Brusque, receberá aporte estadual de R$ 22 milhões. O valor restante, para fechar o total de R$ 46 milhões, virá por meio de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O prefeito de Brusque, André Vechi, afirma que a intervenção é essencial para atender à demanda de uma região que teve forte crescimento populacional e empresarial.

“Limeira foi o bairro que mais cresceu em Brusque na última década, tanto em número de moradores quanto em empresas. A infraestrutura atual não comporta mais esse fluxo, que hoje conta com apenas três acessos”, disse.

Segundo ele, a nova ligação não apenas ampliará a mobilidade, mas também contribuirá para a economia local. “A via vai facilitar o escoamento de cargas pesadas, abrir espaço para novos empreendimentos e melhorar a logística das empresas instaladas na região. Além disso, o projeto prevê calçadas e infraestrutura adequada para pedestres e ciclistas”, completou.

Já a obra que ligará Brusque a Guabiruba terá investimento de R$ 15 milhões, sendo R$ 8 milhões para Brusque e R$ 7 milhões para Guabiruba. O prefeito guabirubense, Valmir Zirke, lembra que essa é uma demanda antiga da região.

“Estamos aguardando apenas a autorização formal para a licitação, pois, por envolver valores acima de R$ 5 milhões, o projeto precisa estar concluído antes. Essa ligação vai melhorar o fluxo entre as duas cidades, principalmente porque o bairro Guarani já não suporta mais o alto volume de veículos”, afirmou.

Segundo Zirke, Brusque ficará responsável pela condução do projeto no consórcio intermunicipal, já que o novo traçado prevê a saída pelo bairro Rio Branco, em vez do trajeto original pela Varginha. “Essa alteração facilita a execução, porque o trecho é mais amplo e permitirá uma via mais larga”, explicou.

As duas obras devem ampliar os acessos viários, melhorar a mobilidade urbana e abrir novas frentes para o desenvolvimento econômico da região.

Detalhes dos projetos

O novo anel viário de Brusque terá 8,2 quilômetros de extensão, sendo 5,7 km de novas vias e 1,5 km de requalificação de trechos já existentes.

A obra vai ligar a rua Alberto Müller, na Limeira, à Estrada da Fazenda, no Limoeiro, oferecendo acesso direto à Rodovia Antônio Heil e, ao cruzar o trecho, também à Rodovia Ivo Silveira.

O projeto prevê pista simples, faixas adicionais em pontos estratégicos, calçadas e iluminação pública. Segundo o planejamento, a requalificação deve melhorar o escoamento de cargas e reduzir o trânsito de veículos pesados em áreas urbanas.

Já a ligação entre Brusque e Guabiruba terá 3,4 quilômetros e conectará os bairros Rio Branco, em Brusque, e Guabiruba Sul. O acesso contará com pista simples e trechos com terceiras faixas, em modelo semelhante ao da rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108).

O deputado Carlos Humberto (PL), que confirmou os investimentos na quarta-feira, 20, destacou que a iniciativa atende a um pedido antigo da população.

“Temos acompanhado com atenção esse pedido da cidade ao governo, e essa notícia vem em boa hora para garantir o cronograma planejado pelo prefeito André”, afirmou.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

