Convento Sagrado Coração de Jesus, de Brusque, realiza Festa das Vocações a partir desta segunda-feira

O Convento Sagrado Coração de Jesus promove mais uma edição da Festa das Vocações, que será realizada entre esta segunda-feira, 3, e 9 de novembro na igreja Matriz São Luís Gonzaga, em Brusque.

A programação inclui missas, momentos de confraternização, comidas típicas, roda da fortuna e o tradicional sorteio da Ação Entre Amigos, cujo primeiro prêmio é um Fusca 1975 com placa preta.

De segunda a quinta-feira, de 3 a 6, haverá missa às 19h, acompanhada da venda de cachorro-quente das 16h às 20h30. Na sexta-feira, 7, a movimentação começa às 16h com venda de alimentos, seguida da missa às 19h e, posteriormente, da roda da fortuna e outras atrações.

No sábado, 8, a programação inicia às 16h com venda de bolos e cachorro-quente, missa às 19h e churrasco após a celebração. O encerramento será no domingo, 9, com missa às 9h reunindo os benfeitores do convento e início da venda de comidas no mesmo horário.

Às 11h, será servido churrasco e aberta a roda da fortuna; às 11h30, os participantes poderão saborear o prato típico do evento. A tarde contará com atrações diversas e culmina com o sorteio da Ação Entre Amigos, às 16h, que distribuirá prêmios especiais:

1º prêmio: Fusca 1975, motor 1500, placa preta;

2º prêmio: Cervejeira Fischer 92 litros;

3º prêmio: Forno elétrico Fischer 44 litros.

O Convento

A Festa das Vocações é também um momento de oração e gratidão pelas vocações religiosas e sacerdotais.

Atualmente, o convento abriga seis padres, um frater e 16 seminaristas em fase de discipulado, cursando Filosofia e se preparando para a vida consagrada.

Além do caráter espiritual, o evento busca arrecadar recursos para a manutenção do Convento Sagrado Coração de Jesus.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: previsão da semana inclui calor e frente fria

2. Jovem sofre queda de moto após tentar fugir da PMRv, em Brusque

3. Jubileu de Ouro: os 50 anos de Glória Zen no jornal O Município

4. Trivale Cap: confira premiados do sorteio neste domingo

5. Jorginho Mello se reúne com Cláudio Castro após megaoperação no RJ e sugere consórcio para combate ao crime

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

