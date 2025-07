Professora Elisabete do 302

bom dia grupo amado… que tenhamos um dia maravilhoso

Pedro Paulo do 304

bom dia só se for pra senhora… olha aqui ó, tem um carro estacionado na minha vaga de garagem… quero saber de quem é?

Jaime síndico

bom dia senhor Pedro Paulo já vamos averiguar nas câmeras do condomínio

Nair do 101

esse carro é daquele casal novo que entrou no prédio agora… são inquilinos do Seu Otávio do 403

Pedro Paulo do 304

e eles não sabem ler por acaso? tem o número do apartamento na vaga bem grande ali

Professora Elisabete do 302

o senhor está muito nervoso por nada… pode ser que eles confundiram 403 com 304… acontece… não precisa fazer esse alvoroço todo

Pedro Paulo do 304

falou a Madre Paulina que renou com meu filho porque ele estava escutando Black Sabbath muito alto as 2 horas da tarde… para né

Dona Elisabete do 302

reclamei sim, aquela música do demônio tocando alto às catorze horas, hora que as pessoas estão descansando… um absurdo…

Pedro Paulo do 304

quem dorme as duas da tarde ou é rico ou é aposentado ou trabalha na terceira… e era o dia que morreu o Ozzy todo mundo estava escutando Black Sabbath

Pastor Ernesto do 202

todo mundo não! menos… bem menos…

Marta do 201

meu Deus o Ozzy cachorro da Mariquinha do 501 morreu? tadinho! o que aconteceu? ela deve estar arrasada coitada

Pedro Paulo do 304

que Ozzy da Mariquinha… é o Ozzy Osbourne aquele um cantor lá que mordeu a cabeça do morcego…

Marlene do 303

ah então foi por causa desse aí que começou a COVID aquela vez né… bem feito que morreu

Jaime síndico

olhando pelas câmeras aqui foi o inquilino do 403 mesmo que estacionou na sua vaga e a vaga dele está sem nenhum carro

Pedro Paulo do 304

então não tem explicação é burro mesmo… só por Deus nosso senhor

Pastor Ernesto do 202

não fale o santo nome em vão… certamente eles trocaram os números… coloque o carro na vaga deles e vida que segue

Pedro Paulo do 304

negativo! quero que eles sejam multados… é um salário mínimo a multa Seu Jaime? pode dale…

Jaime síndico

calma Sr Pedro Paulo, vamos tentar contornar a situação da melhor maneira possível…

Seu Otávio do 403

boa tarde, falei com meu inquilino e ele pediu desculpas… vai retirar o carro já…

Jaime síndico

obrigado Seu Otávio

Seu Otávio do 403

outra coisa ele é advogado e me falou que se vocês divulgarem esse vídeo ou fotos do carro dele estacionado na vaga errada ele vai processar o condomínio

Pedro Paulo do 304

então esse daí é igual aqueles que roubam na Havan e não pode divulgar as imagens? onde é que nós vamos parar gente?

Ezequiel do 105

vamos parar na Venezuela

Professora Elisabete do 302

lá vem vocês falar de política… vocês sabem que é proibido aqui nesse grupo falar de política, futebol e religião

Jomar do 201

mas pra que tem grupo de whatsapp se não é pra fazer confusão, fofoca e falar de política, futebol e religião?

Marta do 201

deve ser eleitor do coisa esse aí

Pedro Paulo do 304

claro! olha o adesivo do carro

Nair do 101

só tem um adesivo daquele filme lá “Quarteto Fantástico”

Pedro Paulo do 304

então, o Coisa não é do Quarteto Fantástico?

Jaime síndico

pessoal o rapaz tirou o carro da vaga e pediu desculpas

Pastor Ernesto do 202

pronto tudo resolvido graças a Deus!

Pedro Paulo do 304

ah não pastor amanhã passa lá no Gevaerd e dá um troféu pro cara! para né ô

Marlene do 303

PP tás precisando adoçar a tua vida… vem aqui que vou dar um morango do amor pra ti

Professora Elisabete do 302

ai que delícia isso aí né! mas por que não vais comer Marlene, tu não gostasse?

Marlene do 303

que nada guria fui medir minha diabete hoje de manhã e só vou poder comer isso daí lá pra 2027

Ezequiel do 105

vai PP! vai lá pegar o morango do amor da Marlene!

Seu Otávio do 403

pessoal meu inquilino falou que vai processar o condomínio

Pedro Paulo do 304

como é que é?

Seu Otávio do 403

sim ele falou que uma foto do carro dele estacionado na vaga errada do prédio foi parar no grupo de whats da secretária dele… vai pedir danos morais

Jaime síndico

como quem fez a foto foi o Sr Pedro Paulo, o processo então será contra ele

Pedro Paulo do 304

o que? não pode! é o fim do mundo isso aí! e com certeza o juiz vai dar ganho de causa pro cara que está errado afinal de contas estamos no Brasil…

Jaime síndico

infelizmente vai

Mariquinha do 501

bom dia! eu só quero saber quem foi o pamonha que falou que o meu Ozzy morreu? tá todo mundo ligando aqui em casa pra saber do cachorro

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pra minha afilhada Maria Clara Dell’agnollo, pro meu tio Carlos Alberto Molleri e pra minha comadre Michele Morsch, pro Cleber Alves, Diogo Muller, Clovis Fischer, Hélio Mafra, Henrique Novaes, Felipe Zen, Rogério Branco, Fabio Constantini, Arthur Dalcastagne, Giliard José, Rodrigo Bastiani, Rafael Zen, André Ramos Klabunde e Ricardo Ganz. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até semana que vem!

Sabedoria Butecular

“A justiça nunca será feita até que os que não são afetados se indignem como os que são”