Essa semana saiu a energia (novas!) no bairro onde eu moro e o grupo de whats já começa a pipocar…

Maria da Conceição Cinco

sem energia na Rua Cristiano Ronaldo

Sarah Massnon Fikaboa

saiu a força na Rua Diego Armando Maradona

João da Luz

aqui na Rua Evaristo de Macedo também sem energia

Pedrinho Bambu

rua Edson Arantes do Nascimento sem luz no momento

Marlene de Orleans e Bragança

esse calor todo e a Rua Arthur Antunes Coimbra sem força por causa desses tanso da CELESC

Johnny Silva

toda vida a mesma coisa… Rua Telê Santana acabou a luz… o ar estava no talo e agora como que faz nesse inferno?

Irene Leonora da Silva

normal né… aqui na Rua Mario Jorge Lobo Zagallo só pra variar sem energia também

Márcia Loyola

tinha acabado de ligar o ar e saiu a força aqui na Rua Ronaldo Nazário

Osmar Criado

é só todo mundo ligar o gelóx que ficamos de a pé na energia aqui na Avenida Romário de Farias

“aí não dá nem 30 minutos e volta a energia…”

Maria da Conceição Cinco

voltou a energia aqui Rua Cristiano Ronaldo

Sara Massnon Fikaboa

voltou a força na Rua Diego Armando

João da Luz

aqui na Rua Evaristo de Macedo voltou também

Pedrinho Bambu

Rua Edson Arantes do Nascimento com luz no momento

Marlene de Orleans e Bragança

Rua Arthur Antunes Coimbra com força

Johnny Silva

Rua Telê Santana luz ok

Irene Leonora da Silva

na Rua Mario Jorge Lobo Zagallo a energia voltou

Márcia Loyola

a força aqui na Rua Ronaldo Nazário voltou

Osmar Criado

na Avenida Romário de Farias também

Fica a pergunta do Papo de Bar: pra que isso, senhor? Pega o telefone e liga no 0800 da CELESC, ou melhor, manda um whatsapp direto pra CELESC, né ô! Não fica aporrinhando nos grupos e enchendo de mensagens desnecessárias! É cada um…

Perguntas de uma Brusque em 2025

Sobre a Praça Barão de Schneeburg

1) Por que ainda existem tantas vagas de taxistas para estacionar ali nesse local se hoje todo mundo vê que não tem mais tantos táxis assim ali naquele ponto? Sobram vagas que ninguém pode utilizar numa área já escassa de vagas. Qual é a lógica disso? Deve haver.

2) Por que ainda não tem um bar/restaurante/lanchonete/estufa de coxinha, bolinho, marreco crispy e chopp ou coisa que o valha, ocupando aquele espaço que é morto, bem no coração da cidade?

Sertanejo na folia

No Carnaval de Florianópolis desse ano a prefeitura vai bancar um show do “cantor” Zé Felipe, aquele que é filho do Leonardo e marido daquela outra lá do Instagram, a Virginia. Na verdade, o rapaz é mais famoso por causa da mulher do que do pai e do próprio “trabalho” dele! E os manezinhos por lá não gostaram muito disso não e estão renando que é uma barbaridade. Mas também né ô, vamos “se” respeitar, Floripa e Carnaval são duas coisas que não combinam em absolutamente nada com música sertaneja, ou agora combina? Me atualizem se eu estiver errado, por favor!

Primeiro Mundo

Na Inglaterra um motorista chamou a polícia para relatar que estava embriagado demais para dirigir e eles o levaram para casa. Se essa a moda pega aqui em Brusque, o pessoal do UBER pode parar de trabalhar a noite. O problema vai ser o efetivo da PM dar conta sozinho dessa demanda…

Acabou o futebol

Esporte na praia: tem coisa melhor que isso? Tem né, tomar aquela gelada frente mar comendo camarão é bem melhor. Ah sim, claro que é, mas o esporte sempre é bom também e ainda mais se você puder praticá-lo ao ar livre e ao lado do mar. Uma coisa tem chamado a minha atenção na prática de esportes nas praias: hoje em dia você quase não vê mais aquelas peladas de futebol na praia. Nas antigas (meee lá vem ele de novo com esse cheiro de naftalina) nos finais de tarde, em todas as praias, sempre tinha aquela pelada da galera, principalmente na temporada. Bom mesmo era quando apareciam uns argentinos que o pau pegava o jogo todo. Isso hoje é bem raro de se ver, não os argentinos, porque esses estão craudeando geral o nosso estado. Mas hoje o beach tennis, o vôlei de praia, o futevôlei e agora até o padel estão dominando as orlas. Nem uma travinha, daquelas feitas de havaianas mesmo, você vê mais. Isso tudo no país do futebol…

Não cabe mais isso

A pessoa tem que ser muito imbecil, para não dizer outra coisa, para chamar

quem quer que seja de macaco! Manda comer sagu, chama de filho de uma gruta, diz que a mãe dele está na casa de saliência, mas esse tipo de xingamento aí é complicado! Tomara que o indivíduo que fez isso no jogo do Brusque contra o Criciúma seja punido, caso seja comprovado que ele cometeu essa asneira! A sorte é que dessa vez pelo menos o Brusque não escreveu uma carta sem pé nem cabeça como foi feito da outra vez e a vergonha ficou só para o torcedor mesmo. Menos “pior de ruim”, ainda bem! Mas há também que se registrar, mesmo isso não justificando os xingamentos racistas ao goleiro do tigrinho, que algumas pessoas que estavam presentes no jogo relataram que ele (o goleiro) também provocou a torcida do Brusque! Enfim, ninguém é mais rapaz pequeno né, como diziam os antigos!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” de hoje vai pros aniversariantes Deivis Júnior, Edinho Schneider, Jair Bonecher, Igor Maciel, Fabricio Morelli Belli, Leandro Diegoli, Augusto César Diegoli, Ricardo Bernz, Emílio Tarter, Ederson Dada (Tatu), Karl Heinz Fischer, Luciano Camargo, Onildo José Pereira Jr, Jefferson Fagundes, Binho Zen, Everton Cunha (Kankinha), Jorge Bianchini, Juliane de Souza e Silva, Dona Gilda Zendron, meu tio Leonardo Pavan e pra irmã Ana Paula Lauritzen. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e começou o chororô…

Sabedoria Butecular

“A vida começa quando decidimos deixar de agradar a plateia”