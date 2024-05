O campeonato continental sul-americano será realizado pela 48ª vez este ano. Em comparação com a Copa do Mundo, a Copa América tem um calendário mais apertado. Isso mudou várias vezes na história da competição. Por exemplo, algumas vezes ela foi realizada a cada dois anos. Atualmente, porém, o torneio é organizado a cada três anos. A última Copa América foi realizada no Brasil em 2021.

Naquela ocasião, a Argentina, atual campeã mundial, derrotou o arquirrival Brasil por 1 a 0 na final. Uma amarga derrota em casa para o Brasil, que até hoje não foi devidamente resolvida. Este ano, no entanto, eles estarão em busca de vingança, pois o Brasil está em uma boa fase e conseguiu se tornar uma equipe internacional de ponta novamente após muitos anos de reconstrução.

Portanto, o Brasil é considerado um dos favoritos para a Copa América 2024. Uma possível conquista do título poderia dar início a uma nova era do futebol brasileiro. Um país inteiro aguarda ansiosamente o próximo grande golpe e o campeonato das equipes sul-americanas pode ser o cenário perfeito para essa empreitada. Mas será que o Brasil é capaz de derrotar a campeã mundial Argentina, entre outros, e que outros adversários o Brasil enfrentará na Copa América 2024? Vamos dar uma olhada mais de perto no próximo torneio nos EUA e analisar as chances do Brasil e de algumas das outras equipes principais.

Quando será realizada a Copa América 2024?

Para os fãs de futebol de outros continentes, como a Europa, a Copa América geralmente não é o torneio mais interessante, e isso também se aplica a 2024, pois enquanto as equipes sul-americanas lutam pelo título, o Campeonato Europeu está acontecendo no continente europeu. Portanto, a maioria dos torcedores da Europa se concentrará nesse torneio. De fato, vale a pena ficar de olho nas duas competições.

A partida de abertura entre Argentina e Canadá terá início nesse dia. No total, 16 países estão participando do torneio. O local do evento será os Estados Unidos. O vencedor da Copa América será determinado em 32 partidas entre hoje e 14 de julho. Mas quem é o favorito no próximo torneio nos EUA? Não são os anfitriões, os EUA, não é mesmo?

Quais são as chances do país anfitrião, os EUA, na Copa América 2024?

Os Estados Unidos estão sediando a Copa América 2024 e, é claro, também estão participando do torneio. A equipe dos EUA competirá no Grupo C e é uma das favoritas. Seus adversários no grupo são Uruguai, Panamá e Bolívia. Muitos especialistas em esportes esperam que os EUA e o Uruguai lutem pela vitória no Grupo C. No entanto, o segundo lugar na tabela também lhes dá o direito de se classificar para as finais da Copa América de 2024.

O resultado final é que os anfitriões devem pelo menos chegar à fase final do torneio, mas equipes como Brasil ou Argentina provavelmente serão grandes demais para os EUA. No entanto, é importante para o torneio como um todo que os anfitriões permaneçam na competição pelo maior tempo possível, pois quanto mais o time da casa avançar, melhor será a atmosfera no país anfitrião.

Copa América 2024: O Brasil é o grande favorito para vencer o torneio?

A equipe do Brasil estará competindo no Grupo D , onde certamente é a favorita para terminar em primeiro lugar em seu grupo. O Brasil enfrentará os rivais Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Todos os três adversários devem ser vencíveis para o Brasil e a maioria dos especialistas espera que o Brasil termine no topo da tabela com 9 pontos.

Isso seria um claro ponto de exclamação para outros possíveis candidatos ao título da Copa América 2024, pois quem chega à rodada final invicto prova que tem qualidade em campo. O Brasil tem a motivação e a força necessárias para chegar à final desse torneio nos EUA e tudo pode acontecer na última partida pelo cobiçado troféu. Talvez haja outra final dos sonhos com a equipe da Argentina.

Qual é a chance da Argentina na Copa América 2024?

Os atuais campeões mundiais de futebol receberam um grupo supostamente fácil na Copa América 2024. Os adversários do Peru, Chile e Canadá não devem representar um grande desafio para a Argentina. Os principais candidatos à segunda vaga nas eliminatórias provavelmente serão os chilenos. A eliminação da Argentina na fase de grupos seria realmente uma surpresa.

A mesma suposição se aplica ao Brasil: 3 vitórias e, portanto, 9 pontos seria um resultado final realista para os argentinos. Afinal de contas, a equipe do técnico Lionel Scaloni está de olho na defesa bem-sucedida do seu título no próximo torneio nos EUA e na comemoração de outra festa grandiosa no final do campeonato. Afinal de contas, a Copa América 2024 é o torneio mais importante para as equipes nacionais.

Qual é a importância da Copa América 2024 para o futebol internacional?

Muito importante, porque mesmo que a Copa América tenda a passar despercebida pelos torcedores de outros continentes, ela ainda é o campeonato regional das nações de lá. Para simplificar: a Copa América é a Copa do Mundo dos continentes americanos. Somente a Copa do Mundo global e talvez, aos olhos de alguns, os Jogos Olímpicos estão acima desse torneio.

A equipe mais forte está sendo procurada e, se os especialistas em futebol conseguirem o que querem, poderá ser o Brasil ou a Argentina em 2024. Ainda só é possível fazer previsões, mas logo saberemos mais, pois quando a bola rolar, tudo pode acontecer. E com a lembrança de ter perdido a final em casa, o Brasil certamente estará motivado para buscar vingança e vencer a Copa América 2024.