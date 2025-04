O Brusque enfrentará o Athletico na terceira fase da Copa do Brasil. Data e horário das partidas ainda serão confirmados, mas as datas de referência dos jogos de ida e volta são 30 de abril e 21 de maio, respectivamente. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira, 9, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em sua sede no Rio de Janeiro (RJ).

O primeiro jogo tem o Brusque como mandante, enquanto a partida de volta será na Ligga Arena, estádio do Athletico. Contudo, o quadricolor não poderá jogar no Augusto Bauer. O estádio não cumpre o requisito de capacidade presente no artigo 29 do regulamento da Copa do Brasil. Os estádios deverão ter capacidade mínima para 10 mil torcedores sentados.

O Athletico eliminou o Pouso Alegre-MG e o Guarany de Bagé (RS) para chegar à terceira fase. Conquistou a Copa do Brasil em 2019.

Brusque e Athletico nunca se enfrentaram em competições oficiais. Recentemente, em jogo-treino realizado em Curitiba, o quadricolor foi derrotado por 4 a 0 pelo Furacão.

Brusque na Copa do Brasil

Esta é a décima edição da Copa do Brasil com presença do Brusque. O quadricolor já participou em 1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024. A melhor campanha é a de 2020, quando o time comandado por Jerson Testoni eliminou Sport, Remo e Brasil de Pelotas. Chegou à quarta fase, sendo eliminado pelo Ceará.

Em 2024, o Brusque também chegou à terceira fase. Passou por GAS-RR e ABC-RN, e caiu na terceira fase, diante do Atlético-GO. Na atual edição, eliminou Trem-AP e Olaria-RJ.

Ao todo, em sua história na competição, o Brusque tem 23 jogos: 10 vitórias, quatro empates, nove derrotas; 28 gols marcados e 27 gols sofridos.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: