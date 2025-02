O Brusque enfrentará o Trem-AP na primeira fase da Copa do Brasil. Data e horário da partida ainda serão confirmados, mas a competição deve começar em 19 de fevereiro. O sorteio foi realizado na tarde desta sexta-feira, 7, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ).

A disputa ocorre em jogo único, com o Brusque como visitante. Diferentemente das últimas edições, o confronto será decidido nos pênaltis se terminar em empate no tempo normal.

Quem vencer em Trem-AP x Brusque enfrentará o time que sair vitorioso do confronto entre Olaria-RJ e ABC-RN. A segunda fase também é disputada em jogo único. Se eliminar o Trem-AP, o Brusque será visitante também na fase seguinte.

Será a primeira vez do quadricolor jogando no Amapá. O Trem conquistou as quatro últimas edições do Campeonato Amapaense e é o único representante do seu estado no Brasileiro Série D deste ano. O campeonato estadual começa apenas em março. No único jogo disputado em 2025, perdeu por 4 a 1 para o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa Verde.

Brusque na Copa do Brasil

Esta será a décima edição da Copa do Brasil com presença do Brusque. O quadricolor já participou em 1993, 2011, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024. A melhor campanha é a de 2020, quando o time comandado por Jerson Testoni eliminou Sport, Remo e Brasil de Pelotas. Chegou à quarta fase, sendo eliminado pelo Ceará.

Em 2024, o Brusque fez sua segunda melhor campanha. Passou por GAS-RR e ABC-RN, e caiu na terceira fase, diante do Atlético-GO.

Ao todo, o Brusque tem 21 jogos: oito vitórias, quatro empates, nove derrotas; 25 gols marcados e 26 gols sofridos.

Sem vantagem do empate

Diferente das últimas oito edições, times que jogam fora de casa na primeira fase não têm mais a vantagem do empate. Agora, se houver empate, a decisão do time classificado será nos pênaltis.

O Brusque foi o mandante na primeira fase de 2017 a 2020 e caiu em 2018 e 2019, com vitória do Ceará e empate com o Atlético-GO, respectivamente. Venceu o Remo em 2017 e o Sport em 2020.

Como visitante, o quadricolor foi eliminado em 2021, perdendo para o Retrô. Em 2023 e 2024, passou de fase vencendo Marília-SP e GAS-RR, respectivamente.

Times catarinenses na Copa do Brasil

