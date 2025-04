Até o fim da tarde desta segunda-feira, 28, 3,6 mil ingressos haviam sido vendidos para Brusque x Athletico, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta atualização, o quadricolor não especificou quantos são nos setores mandante e visitante, mas a expectativa da torcida do Furacão é de fazer uma “invasão” na Arena Joinville, com mais de 3 mil athleticanos. A bola rola às 16h desta quinta-feira, 1º.

Torcidas de Brusque e Athletico têm apresentado reações diferentes sobre os preços. Enquanto alguns torcedores do quadricolor têm visto com resistência os R$ 100 por ingresso, os adversários ficaram aliviados com o que precisarão pagar para assistir ao jogo na Arena Joinville. É possível comprar por meio deste link.

Nas redes sociais, alguns torcedores do Brusque reclamaram do preço do ingresso considerando os custos totais com a viagem até Joinville, com combustível e alimentação. O quadricolor é mandante na Arena porque o regulamento da Copa do Brasil exige estádios com capacidade mínima de 10 mil lugares na terceira fase.

Embora haja reclamações contra os preços, outros torcedores divergem. Entendem que o preço é adequado por se tratar de um jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

“Gostaria que tivesse muita gente do Brusque podendo apoiar estes jogadores, porque eles têm sido fantásticos, como eu tenho dito desde o primeiro dia. (…) É sempre desgastante: gasolina, ingresso, almoço, jantar. Eu sei, eu compreendo, mas faço aqui um apelo para o torcedor comparecer em massa e acreditar neste grupo de trabalho”, comentou o técnico Filipe Gouveia na coletiva após Brusque 1×0 Ypiranga, neste domingo, 27.

No estádio Augusto Bauer, para o Campeonato Catarinense e para o Brasileiro Série C, o Brusque tem utilizado um padrão com três faixas de ingresso: R$ 20 na arquibancada descoberta, R$ 40 na arquibancada coberta e R$ 60 no setor de cadeiras.

A torcida do Athletico aprovou o preço dos ingressos, tendo um padrão de comparação totalmente diferente. Alguns comentários nas redes sociais ainda pedem à diretoria rubro-negra para utilizar o Brusque como exemplo.

O Furacão tem o bilhete mais caro entre os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Um ingresso avulso, sem meia entrada e sem plano de sócio-torcedor, não ficou abaixo de R$ 120 para os jogos contra Criciúma e CRB na Ligga Arena. A expectativa da torcida é de comparecer em bom número para a partida contra o Brusque.

Esta será a primeira partida oficial entre Brusque e Athletico. Após um período de conquistas, com a Copa do Brasil em 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021, o time paranaense foi rebaixado à Série B em 2025 e tenta se reerguer. É o atual sétimo colocado e vem de derrota para o Novorizontino-SP fora de casa nesta quinta-feira, 24.

Em 2024

Na edição anterior da Copa do Brasil, o Brusque também jogou a terceira fase na Arena Joinville, também em 1º de maio: perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO. Na ocasião, o preço único do ingresso foi R$ 50, com a ressalva de que o Dragão tem, local e regionalmente, menos apelo e menos torcida do que o Athletico.

No boletim financeiro, que é um documento oficial do jogo, foi registrado um público total de 1.172 torcedores, sem ser possível identificar quantos foram da torcida visitante. A renda bruta registrada foi R$ 34.485, resultando em prejuízo de R$ 64.386,71 na renda líquida.

Mais Copa do Brasil

O Brusque não joga uma partida da Copa do Brasil no Augusto Bauer desde 16 de setembro de 2020, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará, no jogo de ida da quarta fase. A partida não teve público por conta da pandemia de Covid-19. Desde então, o quadricolor sempre foi visitante nas duas fases iniciais. Voltou a disputar a terceira fase em 2024 e 2025, sendo mandante na Arena Joinville devido ao regulamento da competição.

Em 2020, o Brusque jogou duas partidas com torcida no Augusto Bauer pela Copa do Brasil: contra o Sport, na primeira fase; e contra o Remo, na segunda. Nas duas ocasiões, os preços foram R$ 100 para o setor coberto e R$ 50 para os demais.

Contra o Ceará, em 2018, e contra o Atlético-GO, em 2019, os ingressos custavam R$ 80, R$ 50 e R$ 30, a depender do setor. Contra o Corinthians, na segunda fase da Copa do Brasil de 2017, era possível adquirir os bilhetes por R$ 100, R$ 150 ou R$ 200.

