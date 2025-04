Copa do Brasil: ingressos para Brusque x Athletico estão à venda

Os ingressos para Brusque x Athletico, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, estão sendo vendidos de forma online. A partida está marcada às 16h de quinta-feira, 1º, na Arena Joinville.



É possível comprar pelo site Ingresso de Vantagens desde esta quinta-feira, 24. As vendas terminam 4h antes da partida.

O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do quadricolor em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.

Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.

Preços

Arquibancada coberta: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada)

Arquibancada descoberta (visitante): R$ 100 (R$ 50 meia-entrada)

