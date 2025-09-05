A Copa Santa Catarina começa neste domingo, 7, com 16 equipes em busca do título; ou na luta por uma vaga na Copa do Brasil, ou no Brasileiro Série D. E, no caso de algumas equipes, resta jogar com as categorias de base e dar espaço para quem não vem jogando.

Este é quase o caso do Brusque na Copa SC de 2025. O quadricolor confirmou participação quase como uma alternativa de calendário para o caso de não conseguir avançar à segunda fase do Brasileiro Série C. Contudo, a equipe conseguiu a classificação e agora foca na luta pelo acesso. Então, a copa estadual receberá outra abordagem.

Diferentemente de todas as outras 13 participações do Marreco na Copa SC, esta 14ª ficará em segundo plano. Jogadores com pouco espaço na Série C vão receber oportunidades e, a depender da logística, talvez nem o técnico Bernardo Franco esteja à beira do gramado. Se, desta forma, conquistar o título e a vaga à Copa do Brasil 2026, melhor.

Pela primeira vez desde 2004, Brusque e Carlos Renaux disputam uma mesma competição. Isto não ocorria desde a Série B1 (atual C) do Catarinense, quando as equipes se enfrentaram duas vezes, com o quadricolor levando a melhor em ambas.

Contudo, por conta do chaveamento, Brusque e Carlos Renaux só se encontrarão nesta Copa SC se fizerem a final. E o Vovô chega embalado após o título do Catarinense Série B. Se mantiver a pegada num grupo com Joinville, Blumenau e Nação, pode ir longe. Até, quem sabe, pegar um atalho para a Série D do Campeonato Brasileiro, temperando o momento histórico que já vive.

Entre os 16 participantes, Avaí, Chapecoense e Criciúma têm foco total na Série B do Brasileiro. Tigre e Chape têm brigado forte pelo acesso. Ao Figueirense, resta colocar todas as forças na Copa SC e brigar pelo título para começar um 2026 com autoestima pelo menos um pouco resgatada. O Joinville, já garantido na Série D de 2026, cortou sua folha salarial e terá na copa estadual um novo projeto sob o comando do técnico Leandro Sena.

O Barra vai definir o que fazer da Copa SC só depois do fim de semana, quando conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro ou bater na trave e ficar sem calendário nacional para o próximo ano. No mais, é certo que Blumenau, Camboriú, Caravaggio, Concórdia, Marcílio Dias, Nação, Santa Catarina e Tubarão vão tentar beliscar vaga nas competições nacionais, assim como o Carlos Renaux.

Esta Copa Santa Catarina é a maior em número de equipes desde a gigante edição de 1993, que contou com 21 clubes. E tem suas particularidades, reunindo clubes com diferentes objetivos. Uma competição que sempre foi secundária ganhou corpo em 2025, prometendo algumas surpresas e duelos interessantes entre quem quer vencer, quem quer ir longe e quem pouco liga.

Confira como chega cada clube

Grupo A



Grupo B



Grupo C

Grupo D

Fórmula de disputa

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos. As equipes jogam dentro de seus grupos, em turno e returno, classificando-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final. Todas as fases de mata-mata têm ida e volta. Em caso de empate, há decisão por pênaltis.

O campeão da Copa SC escolhe se irá à Copa do Brasil ou ao Brasileiro Série D. O vice-campeão ficará com a vaga não escolhida pelo vencedor. Se o campeão ou vice-campeão desta competição já estiver na Copa do Brasil de 2026 ou nas divisões nacionais de 2026, as vagas em questão ficarão com os clubes de melhor campanha na Copa Santa Catarina.

Avaí e Chapecoense são os únicos clubes com divisão nacional e vaga na Copa do Brasil de 2026. Brusque, Criciúma, Figueirense, Joinville e Santa Catarina têm divisão nacional em 2026, mas não têm vaga na Copa do Brasil. O Barra pode ter divisão nacional em 2026 se conquistar o acesso à Série C no sábado, 6. Os demais não têm calendário nacional em 2026.

Primeiros jogos

Domingo, 07/09 – 15h

Nação x Carlos Renaux – Grupo C

Arena Joinville

Blumenau x Joinville – Grupo C

Sesi, Blumenau

Camboriú x Tubarão – Grupo D

Emília Rodrigues, Imbituba

