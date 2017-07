Copa Santa Catarina é confirmada e Bruscão tentará o tetra

O Bruscão terá a chance de lutar pelo tetracampeonato da Copa Santa Catarina este ano. A competição foi confirmada pela Federação Catarinense de Futebol na tarde desta segunda-feira, 24, após reunião com os clubes interessados. A competição terá início no dia 8 de outubro e encerra em 3 de dezembro. As partidas serão às quartas e domingos e a competição concede vaga ao campeão para a Copa do Brasil.

Além do Brusque, participarão Almirante Barroso, Tubarão, Joinville e Inter de Lages. Representantes de Avaí e Metropolitano acompanharam a reunião, mas desistiram de participar. Chapecoense, Figueirense e Criciúma não enviaram representantes à reunião.

As equipes se enfrentarão, primeiramente, em turno e returno. O campeão do turno e o campeão do returno disputam as semifinais com o terceiro e o quarto, considerando as campanhas em todas as partidas.