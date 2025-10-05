Copa Santa Catarina: fora de casa, Carlos Renaux perde para Blumenau
Equipe volta a campo no próximo domingo
Equipe volta a campo no próximo domingo
O Carlos Renaux foi derrotado por 2×1 pelo Blumenau na tarde deste domingo, 5, em partida disputada no Estádio do Sesi. Com o resultado, o BEC consolidou o primeiro lugar no grupo C. O Renaux, por sua vez, está na segunda colocação, com cinco pontos.
O primeiro gol do BEC saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes pela esquerda, a bola foi cruzada para a pequena área. Wellisson dominou, girou e bateu de canhota para abrir o placar.
O Blumenau ampliou também aos 21, só que do segundo tempo. A bola foi levantada na área e afastada pela zaga do Renaux. Emanuel pegou o rebote e, sem deixar cair, soltou a bomba para o fundo das redes.
Aos 36 minutos da segunda etapa, em uma das poucas oportunidades que teve no jogo, o Renaux conseguiu descontar o placar. Lucas Rocha lançou Pedrinho, que ganhou dos zagueiros na corrida e bateu no cantinho.
O gol deu ânimo ao Vovô, que cresceu na partida, contando com erros individuais do adversário. No entanto, não foi suficiente para empatar o jogo.
O próximo jogo do Carlos Renaux será em casa, contra o Nação. A partida está marcada para o domingo, 12, às 15 horas, no estádio Augusto Bauer.