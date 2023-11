Copa SC Sub-21: semifinal do Brusque é adiada por conta das chuvas

O jogo de volta da semifinal da Copa Santa Catarina Sub-21, entre Brusque e Criciúma, foi transferido para esta segunda-feira, 20, com início às 15h. A partida seria disputada às 15h desta sexta-feira, 17, no CT Antenor Angeloni, em Criciúma, mas foi adiada devido às chuvas.

O Brusque tem missão difícil nesta fase, precisando reverter a derrota de sexta-feira, 10, por 2 a 0 em casa, no CT Rolf Erbe. É necessário vencer por dois gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis, e por pelo menos três para passar no tempo normal. O Tigre, com 100% de aproveitamento nas nove partidas que disputou até aqui, pode perder por até um gol de diferença.

A competição começou em 8 de setembro. O Brusque se classificou na segunda posição do Grupo A, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas, 11 gols marcados e oito sofridos.

