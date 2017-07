Corinthians bate o Palmeiras dentro do Allianz Parque

O Corinthians, até o momento, parece o nadador Michael Phelps em provas nas Olimpíadas: nada de braçada à frente dos adversários. Nesta quarta-feira, 12, o clube alvinegro venceu o arquirrival Palmeiras por 2 a 0, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou o favoritismo para levantar o caneco da competição deste ano.

Com a vitória, o Corinthians consegue uma série de feitos. Chega a 27 jogos de invencibilidade neste ano; venceu os dois jogos contra o Palmeiras nesta temporada; e derrubou uma invencibilidade de um ano que o Alviverde possuía jogando dentro do Allianz Parque

O triunfo no Dérbi, que este ano completa 100 anos, começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Jadson bateu no canto direito de Fernando Prass. O Palmeiras tentou reagir, mas foi para o intervalo perdendo.

No segundo tempo, pressionado pela torcida – que era única no estádio – o Alviverde foi para cima. Chegou a assustar, aos 17 minutos, em boa trama de Guerra, que tentou achar Borja, a bola sobrou para Willian, que tentou voleio sem sucesso.

Mas o Corinthians mostrou ser cirúrgico e ampliou o placar logo em seguida. Aos 19 anos, Guilherme Arana recebeu de Romero e chutou no canto de Prass. O Timão mostrou que é um time forte, pois finalizou poucas vezes, enquanto o Verdão arrematou várias vezes, mas não conseguiu marcar um gol sequer.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Palmeiras no Brasileirão, e a terceira seguida, se contar o revés na Libertadores. O sinal de alerta está ligado na equipe comandada pelo técnico Cuca.

Já o Corinthians continua na ponta e irá enfrentar o Atlético-PR – em situação complicada dentro e fora de campo – na próxima rodada.

Fluminense 0x1 Botafogo

No Clássico Vovô, o Botafogo conquistou uma importante vitória que dá moral ao time, leva-o a ficar acima do rival na classificação e encerra uma sequência de três jogos sem vitória. O Fluminense começou melhor, mas na metade final da primeira etapa o Fogão acordou e marcou o gol com Roger. Esta foi a quarta partida consecutiva que os comandados de Abel Braga não sabem o que é o sabor da vitória.

Atlético-MG 0x1 Santos

O Peixe venceu e colocou pressão sobre Flamengo e Grêmio, que se enfrentam hoje. O gol da vitória foi marcado por Daniel Guedes, em cobrança de falta aos 48 minutos do segundo tempo. Mas os destaques da partida foram os dois goleiros que, no primeiro tempo, defenderam um pênalti cada um. Esta foi a terceira derrota do Atlético dentro do Independência no Brasileirão 2017.