Corinthians e Palmeiras fazem Dérbi nesta quarta-feira, pela 13ª rodada do Brasileirão

Líder isolado, o Corinthians buscará manter a sua série de 26 jogos invictos no Brasileirão hoje à noite, contra o arquirrival Palmeiras. O problema é que, dentro de casa, o Verdão também não perde desde julho do ano passado. Promessa de uma grande partida, que valerá pela 13ª rodada do campeonato e terá torcida única.

Os dois times chegam em momentos distintos para o confronto. O Timão vai bem, em primeiro lugar, e vem de vitória diante da Ponte Preta. A última derrota do Corinthians ocorreu ainda no Campeonato Paulista, contra a Ferroviária. Desde então, foram 16 vitórias e dez empates.

O Palmeiras vive momento de incerteza no campeonato, após perder para o Cruzeiro, e também na Libertadores. A boa notícia é que Borja, Felipe Melo e Guerra treinaram normalmente nesta semana e estarão à disposição de Cuca para hoje à noite.

O Verdão tem aproveitamento de 84,3% como mandante no Allianz Parque. O Alviverde não perde em casa desde julho do ano passado. Quando pisar no gramado logo mais, o Palmeiras terá o apoio dos outros clubes que brigam pelo título. Uma vitória significará um breque na campanha corintiana, que, neste momento, está bastante à frente dos demais.

Fluminense x Botafogo

O Clássico Vovô colocará frente a frente o Fluminense e Botafogo, em um momento que os dois times tentam embalar no campeonato. O Flu está a cinco jogos invicto, mas foram quatro empates. Abel Braga não poderá contar com Henrique Dourado e Marcos Júnior, mas Richarlison e Wendel voltam. O Botafogo tem como principal dúvida Gatito Fernandez. Contundido, ele dificilmente joga e deve dar lugar a Jefferson.

Atlético-MG x Santos

O Peixe deverá ter quatro novidades para a partida: Daniel Guedes, Leandro Donizete, Vecchio e Thiago Ribeiro. O Santos está em quarto lugar e vem de vitória contra o São Paulo. Já o Atlético-MG está em sétimo e lamentou as chances perdidas no confronto com o Botafogo, na última rodada. Na Independência, a equipe tentará voltar ao caminho das vitórias.

Vitória x Vasco

O Vitória, na zona do rebaixamento, tem uma baixa importante para o confronto no Barradão. O volante Willian Farias ficará fora por três semanas por causa de uma lesão. O Rubro-Negro Baiano pega um Vasco envolto em problemas extracampo após a briga generalizada na última rodada que aconteceu no São Januário. O principal desfalque será o atacante Luis Fabiano, fora com dores no quadril.

Flamengo x Grêmio

O duelo, que ocorre amanhã à noite, colocará frente a frente segundo e terceiro colocados. Quem vencer continuará no encalço do Corinthians. O Flamengo não terá Rodolpho e Guerrero para o jogo. O Grêmio vem de três derrotas, mas Renato Gaúcho terá à sua disposição Pedro Rocha e Marcelo Grohe, que haviam ficado de fora na última rodada.