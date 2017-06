Corinthians e Santos fazem clássico pela quarta rodada do Brasileirão

Uma rodada depois de São Paulo e Palmeiras, chegou a vez de Corinthians e Santos realizarem um clássico pelo Campeonato Brasileiro. O Timão, ainda invicto, enfrenta um Santos que até o momento não mostrou a que veio na competição nacional. A dupla se enfrenta amanhã, na Arena Corinthians, a partir das 19h.

Além de invicto, o Timão tem uma boa marca na temporada: ainda não perdeu para os rivais paulistas no ano. Para superar isso, o Santos terá de se reinventar. Dorival Junior já indicou que irá promover alterações na equipe para tentar surpreender, evitando usar mais uma vez o estilo de jogo já manjado pelos rivais.

Flamengo x Botafogo

No Raulino de Oliveira, o domingo está reservado para muito futebol com Flamengo e Botafogo. Equipe apontada como uma das mais competitivas do Brasil, o rubro-negro ainda não fez valer esse status no Brasileirão, e tenta isso jogando contra um rival embalado, bem classificado em suas competições e que, de forma organizada, surpreende a todos pela temporada. O encontro dos times cariocas será pela manhã, a partir das 11h.

Palmeiras x Atlético-MG

Dois dos elencos mais baladados do Brasil, mas que na competição nacional ainda pedalam muito, medem forças neste fim de semana. O Verdão joga em casa e tenta escalar da amarga 14ª posição em que se encontra. O Galo ainda estão em posição pior, a 16ª, e tenta a difícil missão de derrotar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O confronto será no domingo, a partir das 16h.

Grêmio x Vasco

Mais uma partida de destaque será o encontro entre o tricolor e o cruzmaltino, no Rio Grande do Sul. Depois de bela classificação na Copa do Brasil, o Grêmio volta a atenção para o Brasileirão, o qual ocupa a imponente quarta colocação. O Vasco vem de vitória no clássico contra o Fluminense, e tenta embalar no campeonato arrancando pontos dos gaúchos fora de casa.