Corinthians encara o Patriotas (COL) pela segunda fase da Copa Sul-Americana

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians muda de foco neste meio de semana para encarar o Patriotas (COL). O duelo é válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A primeira partida, que será esta noite a partir das 21h45, será no estádio La Independência, na Colômbia.

Mesmo cobiçando mais um título nacional, o Timão vai para cima dos colombianos. Porém, pelo menos três mudanças devem ser realizadas pelo técnico Fábio Carille. Jadson, Maycon e Jô sequer viajaram para Boyacá, onde o jogo será realizado. Camacho, Marquinhos Gabriel e Kazim, respectivamente, devem ocupar as vagas em aberto.

Defensa y Justicia (ARG) x Chapecoense

O time argentino que está no meio do caminho da Chape já aprontou para cima de brasileiro. Na primeira fase, o São Paulo ficou no meio do caminho, eliminado pelo até então desconhecido clube. Fora da Libertadores e mal no Brasileirão, a Chape concentra forças para tentar surpreender e conquistar bom resultado já fora de casa.

Ponte Preta x Sol de América (PAR)

Pouco tradicional, a equipe paraguaia Sol de América surpreendeu a todos na primeira fase ao vencer o Estudiante de Caracas nas duas partidas, sendo que na segunda foi uma goleada pelo placar de 7 a 1. A irregular Ponte Preta, que ainda encontra dificuldades para encontrar uma boa sequência de jogos, tenta fazer da força da torcida um fator crucial para a classificação, já que a primeira partida será no Moisés Lucarelli, amanhã.

Fluminense x Universidad de Quito (EQU)

O Fluminense encara, mais uma vez em sua história, uma equipe equatoriana. Mas dessa vez o tricolor quer um final feliz. A equipe anunciou quatro mudanças no elenco para a Sul-Americana: Mascarenhas, Marlon Freitas, Luquinhas e Matheus Alessandro. Os atletas, que saem da base do Flu, substituem Osvaldo, Maranhão, Danielzinho e Luiz Fernando. A primeira partida será amanhã, no Maracanã.