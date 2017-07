Corinthians pode ter time alternativo para a Copa Sul-Americana

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians troca a chave e concentra suas forças na Copa Sul-Americana. Disputando a segunda fase da competição, o Timão tem pela frente o Patriotas (COL), e recebe o time na Arena visando a classificação para as oitavas de final. O confronto será a partir das 21h45.

Na primeira partida, o elenco alvinegro conquistou empate em 1 a 1, vantagem importante para o jogo de volta. Contudo, o técnico Carille já demonstrou que vai devagar na competição continental. Ele teve conversa com o elenco reserva e deve poupar seu time principal, que luta por mais um título brasileiro. Marquinhos Gabriel, Clayton, Pedrinho e Paulo Roberto foram os nomes acionados pelo técnico que quer poupar a força total para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Flamengo.

Universidad de Quito (EQU) x Fluminense

O Fluzão tem larga vantagem contra o Universidad de Quito, porém o retrospecto tricolor contra times equatorianos não é dos melhores. A torcida ainda lembra o pesadelo de jogar na altitude contra a LDU, campeã da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009, ambas frente ao Fluminense. Na primeira partida o tricolor venceu por 4 a 0, portanto pode perder por até três gols de diferença que avançará na competição.

Sol de América (PAR) x Ponte Preta

A Ponte Preta terá grande desafio contra os paraguaios do Sol de América. Na partida inicial da segunda fase da Sul-Americana, o time alvinegro venceu por apenas 1 a 0, no Moisés Lucarelli. Agora, porém, a partida será no Paraguai, na pacata cidade de Villa Elisa. Qualquer empate favorece a Macaca, e é nisso que o time vai apostar para chegar às oitavas de final.