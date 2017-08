Corinthians vence Atlético-MG no Mineirão e segue líder do Brasileirão

O Timão fez mais uma vítima nesta edição do Brasileirão, na noite desta quarta-feira, 2. Jogando no Mineirão, o Corinthians se sentiu em casa e fez 2 a 0 para cima do Atlético-MG. Mais líder do que nunca, a equipe vai despontando a cada rodada que passa como franco favorita a mais uma taça nacional. Já o Galo vive momento de instabilidade na competição, mesmo após a troca de técnico e contando com um dos elencos mais caros do país.

Eficácia

Pra sair na frente, o Corinthians precisou mostrar que o importante é bola na rede. Isso porque o Galo ameaçou bastante no início do primeiro tempo, aproveitando a força de sua torcida no Mineirão. Mas a ‘lei do ex’ penalizou mais uma vez: Jô, atacante artilheiro do Brasileirão, aproveitou chute travado de Maycon para completar para as redes.

No segundo tempo a partida foi mais equilibrada. Embora o 1 a 0 fora de casa já fosse um grande resultado, o Timão não recuou e partiu para cima em busca do segundo gol. Deu certo: aos 36 minutos, após bela triangulação do ataque alvinegro, a bola sobrou nos pés de Rodriguinho que deixou o marcador no chão e bateu no cantinho de Victor, sacramentando a vitória alvinegra.

Atlético-GO 0x1 Grêmio

O Grêmio não jogou o primor de seu elogiado futebol, mas o importante para os tricolores é que o time conseguiu vencer o lanterna Atlético-GO e segue no encalço do Corinthians. O único gol surgiu aos 37 minutos do segundo tempo. Léo Moura enfiou boa bola para Lincoln que rolou para Michel escorar às redes. Depois do gol, o Dragão sentiu o impacto e não conseguiu fazer frente ao vice-líder do campeonato.

Santos 3×2 Flamengo

Como vem se tornando tradição nos últimos anos, Santos e Flamengo protagonizaram outro belo jogo, desta vez no Pacaembu. Os cinco gols foram no segundo tempo, sendo que o Peixe largou na frente com Bruno Henrique. O rubro-negro chegou a virar com um golaço de Éverton Ribeiro e outro de Felipe Vizeu. Mas, com a expulsão de Rodinei, o caminho para o Santos ficou mais tranquilo: Alison e Ricardo Oliveira fizeram os gols da vitória do time da casa.

Sport 2×2 Fluminense

No Recife, noite de homenagens e golaços. Antes de a bola rolar, o técnico Abel Braga recebeu aplausos de todo o estádio, inclusive da torcida rubro-negra, já que foi seu primeiro jogo após o falecimento do filho João Pedro Braga. Em campo, golaços e emoção. Quem começou foi Gustavo Scarpa em chutaço de fora da área, bem colocado nas redes. O zagueiro Renato Chaves ampliou, mas André descontou para o Sport. No segundo tempo, Patrick deixou tudo igual e deu números finais à partida.

Chapecoense 1×1 Bahia

Em jogo que poderia render três importantes pontos para a Chapecoense, o Verdão do Oeste tropeçou em casa diante do Bahia. O artilheiro Túlio de Melo marcou de cabeça após Apodi levantar na área e Arthur ajeitar. Mas a resposta baiana veio ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos. Matheus Reis cruzou para Rodrigão cabecear na meta. Apesar da pressão, a Chape não conseguiu marcar o gol da vitória até o apito final.