Corinthians vence Grêmio na Arena e consolida liderança

Em uma partida que parecia um jogo de xadrez, com as duas equipes praticamente se anulando, o Corinthians consolidou a liderança ao vencer o Grêmio na Arena, na tarde deste domingo, 25, com gol de Jadson.

O primeiro tempo em Porto Alegre foi bastante movimentado, mas sem gols. O Grêmio começou pressionando o time paulista e criou uma chance com menos de um minuto de jogo.

A equipe gaúcha manteve a pressão por alguns minutos, mas logo o jogo se emparelhou, com marcação forte de lado a lado.

O Timão conseguiu uma boa escapada com o volante Paulo Roberto, que aproveitou bobeada da defesa e invadiu a área, chutando para defesa de Grohe, que fez mais uma boa defesa na primeira etapa, um chute de fora da área de Maycon.

O Tricolor, por sua vez, teve chance clara desperdiçada por Geromel da pequena área, e outra com chute de fora de Pedro Rocha.

No segundo tempo, as equipes voltaram no mesmo estilo, com forte marcação e, em uma falha do goleiro Marcelo Grohe, Jadson empurrou para as redes, após passe de Paulo Roberto: a bola passou no meio das pernas do goleiro, aos 9 minutos.

O Grêmio sentiu o baque e tentou pressionar, sem muito sucesso, até que aos 20 Cássio impediu com boa defesa o gol de Luan. O Corinthians, por sua vez, manteve o jogo de marcação e saída nos contra-ataques, o que foi a tônica do jogo até o apito final.

Antes disso, o Grêmio ainda teve um pênalti a favor, que Luan bateu e o goleiro Cássio defendeu.

Outros jogos

Vasco 1×0 Atlético (GO)

O meia Nenê, que chegou a ser reserva no Vasco, decidiu a partida neste domingo, em São Januário. No jogo disputado pela manhã, cobrou falta com perfeição para selar o 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense. Em jogo de poucas chances, a bola parada foi decisiva para colocar o Vasco na 5ª posição, a um ponto da zona de classificação para a Copa Libertadores.

São Paulo 1×1 Fluminense

O empate no Morumbi teve um gosto amargo para o Tricolor paulista, que saiu vencendo, logo no começo do primeiro tempo, com gol de Jucilei. Foi um jogo franco, de muitas chances perdidas, até que o Fluminense devolveu na mesma moeda: marcou logo no começo da segunda etapa, com chutaço de Wendel.

Cruzeiro 2×0 Coritiba

O Cruzeiro, que estreava nova camisa, alusiva ao título da Libertadores de 1997, bateu sem sustos o Coritiba jogando em casa. O placar foi aberto com Thiago Neves e fechado com Rafael Sobis, dois jogadores que têm crescido nos últimos jogos. O Coritiba, por sua vez, amarga a segunda derrota consecutiva.

Ponte preta 1×2 Palmeiras

O Palmeiras chegou à terceira vitória consecutiva no Brasileirão com dois gols de Guerra, fora de casa, contra a Macaca. A partida teve três jogadores expulsos por causa de confusões armadas no fim do jogo, e serviu como uma espécie de revanche para o verdão, que foi eliminado pela Ponte no Paulistão deste ano.

SÉRIE B

Inter vence e entra no G4

Após três empates consecutivos, o Internacional conseguiu a segunda vitória na competição. Foi no sábado, 24, fora de casa, contra o Brasil de Pelotas.

Com o único gol marcado pelo lateral Fabinho, o Colorado entrou na zona de classificação para a Série A de 2018, com 17 pontos, dois a menos que o líder Guarani (SP).

O próximo compromisso da equipe gaúcha é no sábado, 1º de julho, contra o Boa Esporte, no Beira Rio.