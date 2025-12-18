Corpo de Bombeiros atualiza estado de saúde de vítimas do acidente em Guabiruba

O Corpo de Bombeiros Militar atualizou o estado de saúde das vítimas envolvidas em um acidente entre um carro e uma moto na rua José Júlio Schumacher, em Guabiruba.

A colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18, por volta das 9h45. Segundo a equipe de socorro, o motociclista envolvido colidiu com a lateral de um carro modelo Nissan Kicks.

O condutor do carro, de 39 anos, foi encontrado no local sem ferimentos, acompanhado de uma mulher e uma criança de colo. Todos estavam bem.

O motociclista, de 51 anos, foi encontrado caído na via, consciente e orientado, já sem o capacete. Ele relatava dores intensas na perna direita, apresentava fratura de fêmur com deformidade, além de ferimentos no tornozelo e no pé. A vítima também mencionou dor na perna esquerda, na região do joelho, e apresentava movimentos reduzidos.

O homem ainda apresentava sangramento na boca e palidez. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

