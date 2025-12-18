Corpo de Bombeiros atualiza estado de saúde de vítimas do acidente em Guabiruba

Motociclista foi conduzido ao Hospital Azambuja

Corpo de Bombeiros atualiza estado de saúde de vítimas do acidente em Guabiruba

Motociclista foi conduzido ao Hospital Azambuja

Comente

O Corpo de Bombeiros Militar atualizou o estado de saúde das vítimas envolvidas em um acidente entre um carro e uma moto na rua José Júlio Schumacher, em Guabiruba.

A colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 18, por volta das 9h45. Segundo a equipe de socorro, o motociclista envolvido colidiu com a lateral de um carro modelo Nissan Kicks.

O condutor do carro, de 39 anos, foi encontrado no local sem ferimentos, acompanhado de uma mulher e uma criança de colo. Todos estavam bem.

O motociclista, de 51 anos, foi encontrado caído na via, consciente e orientado, já sem o capacete. Ele relatava dores intensas na perna direita, apresentava fratura de fêmur com deformidade, além de ferimentos no tornozelo e no pé. A vítima também mencionou dor na perna esquerda, na região do joelho, e apresentava movimentos reduzidos.

O homem ainda apresentava sangramento na boca e palidez. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Leia também:

1. VÍDEO – Pianista brusquense lança seu primeiro álbum de música clássica contemporânea
2. Vigilância em Saúde intensifica combate à dengue em bairros de Brusque
3. EXCLUSIVO – “Fiquei paralisado e apavorado”, diz jovem que denunciou padre por importunação sexual em Brusque
4. VÍDEO – Homem que arrastou cachorro amarrado em caminhão por 1 km é preso em Blumenau
5. Confira balanço de ocorrências da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque em 2025

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo