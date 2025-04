Corpo de Bombeiros de Brusque irá relançar licitação para construção de nova sede

A nova sede do quartel do Corpo de Bombeiros de Brusque segue ainda apenas no papel após, no fim do ano passado, a única empresa interessada não atender aos requisitos necessários para realizar a obra.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, Rafael de Fáveri, conta que, no momento, a corporação ainda está elaborando o memorial descritivo necessário para lançar novamente a licitação.

“Temos tentado fazer o mais detalhado possível para que dessa vez tenhamos uma empresa contratada”, completa.

O memorial descritivo detalha o que a empresa que for contratada terá que executar. “Estará presente todos os detalhes que queremos, todos os projetos, informações construtivas. Vamos definir as regras para que todas as empresas que irão participar saibam o que terão que cumprir depois”, completa.

A nova sede deve ser construída em área de quase 2 mil metros quadrados, localizada na rua Barão do Rio Branco, no Centro, onde era o antigo Instituto Geral de Perícias (IGP). A atual estrutura dos bombeiros, na avenida Arno Carlos Gracher (ao lado do terreno da nova sede), deve ser destinada à Polícia Científica. A unidade no bairro Águas Claras permanecerá ativa. Os recursos na base no Plaza Rivel, porém, passariam para o novo quartel.

Licitação frustrada

No fim do último ano, a licitação para contratação de empresa para realizar a construção da nova sede do quartel do Corpo de Bombeiros foi considerada fracassada.

O modelo era de obra de engenharia com valor global, onde a empresa vencedora deve realizar os trabalhos dentro do orçamento projetado na licitação, sem a possibilidade de aditivos, foi classificada como fracassada.

O processo, publicado inicialmente no final de agosto, teve uma empresa interessada, porém, ela não atendeu aos requisitos necessários e assim foi inabilitada. Isto porque ela não possuía comprovação da habilitação para um trabalho específico envolvendo uma técnica de instalação elétrica de média tensão.

O valor definido para a obra, que constava no edital inicial, era de pouco mais de R$ R$ 6,8 milhões. O orçamento foi realizado no mês de junho de 2024. Entretanto, em setembro, o edital foi suspenso após empresas fazerem questionamentos sobre elementos essenciais. A quantia foi alterada para pouco mais de R$ 6,9 milhões para a construção.

Entretanto, mesmo após as alterações feitas, nem mesmo as empresas que fizeram apontamentos no projeto participaram da sessão de propostas.

