Corpo de Bombeiros de SC abre inscrições para 630 vagas com salários iniciais acima de R$ 8 mil; saiba detalhes

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) está com inscrições abertas até o dia 19 de janeiro para o primeiro processo seletivo simplificado do Serviço Militar Estadual Temporário (Semet).

Ao todo, são oferecidas 630 vagas distribuídas em diversas regiões do estado, com remuneração inicial superior a R$ 8 mil, além de auxílio-alimentação.

As oportunidades contemplam os batalhões de Curitibanos, Blumenau, Lages, Chapecó, Itajaí, Canoinhas, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Balneário Camboriú, Xanxerê, Rio do Sul e Jaraguá do Sul, ampliando o acesso de candidatos em diferentes regiões catarinenses.

O processo seletivo é composto por prova objetiva, avaliação de títulos, Teste de Aptidão Física (TAF), exames de saúde e investigação social. A aplicação da prova teórica está prevista para o dia 1º de março.

Os candidatos aprovados em todas as etapas ingressarão no Curso Básico de Formação (CBF) de Praça Temporária do CBM-SC, na graduação de Aluno-Soldado Temporário, atuando no reforço das atividades operacionais da corporação.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos, não ter completado 40 anos até a data da inscrição e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 19 de janeiro, por meio do site Idecan.

