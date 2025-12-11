Corpo de Bombeiros detalha acidente que matou família após carro ser arrastado por enxurrada em Palhoça

Veículo atingiu lâmina d’água

Corpo de Bombeiros detalha acidente que matou família após carro ser arrastado por enxurrada em Palhoça

Veículo atingiu lâmina d’água

Comente

A dinâmica do acidente que matou uma família no bairro São Sebastião, em Palhoça, na terça-feira, 9, foi detalhada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o carro em que estavam Makendy Bernard, de 32 anos; Michelaine Francique Bernard, de 37; e a filha do casal, a bebê Kettely Dominique Bernard, de um ano, flutuou ao atingir uma lâmina d’água que cobria a pista e, sem aderência, perdeu totalmente o controle.

De acordo com os bombeiros, a água avançou rapidamente sobre a via durante a chuva intensa e formou uma correnteza que arrastou a Land Rover vermelha por vários metros.

O veículo acabou sendo levado em direção a um córrego com desnível e, em seguida, foi empurrado até uma pequena ponte, onde apareceu tombado de cabeça para baixo.

A cidade registrou cerca de 137,2 milímetros de chuva em 12 horas, o segundo maior volume do estado no período.

A força da água e a topografia do trecho contribuíram para que o carro submergisse. Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que o veículo é tomado pela enxurrada.

A Polícia Militar encontrou a bebê boiando próximo ao automóvel, enquanto os pais permaneceram presos no interior do carro.

Segundo a corporação, a combinação entre o acúmulo repentino de água e o desnível do córrego ampliou o risco no local. “A orientação é evitar atravessar qualquer área alagada, mesmo a pé”.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo