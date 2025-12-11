Corpo de Bombeiros detalha acidente que matou família após carro ser arrastado por enxurrada em Palhoça

A dinâmica do acidente que matou uma família no bairro São Sebastião, em Palhoça, na terça-feira, 9, foi detalhada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, o carro em que estavam Makendy Bernard, de 32 anos; Michelaine Francique Bernard, de 37; e a filha do casal, a bebê Kettely Dominique Bernard, de um ano, flutuou ao atingir uma lâmina d’água que cobria a pista e, sem aderência, perdeu totalmente o controle.

De acordo com os bombeiros, a água avançou rapidamente sobre a via durante a chuva intensa e formou uma correnteza que arrastou a Land Rover vermelha por vários metros.

O veículo acabou sendo levado em direção a um córrego com desnível e, em seguida, foi empurrado até uma pequena ponte, onde apareceu tombado de cabeça para baixo.

A cidade registrou cerca de 137,2 milímetros de chuva em 12 horas, o segundo maior volume do estado no período.

A força da água e a topografia do trecho contribuíram para que o carro submergisse. Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que o veículo é tomado pela enxurrada.

A Polícia Militar encontrou a bebê boiando próximo ao automóvel, enquanto os pais permaneceram presos no interior do carro.

Segundo a corporação, a combinação entre o acúmulo repentino de água e o desnível do córrego ampliou o risco no local. “A orientação é evitar atravessar qualquer área alagada, mesmo a pé”.

