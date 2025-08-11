Corpo de Bombeiros divulga causa de incêndio em malharia, em Guabiruba

O Corpo de Bombeiros divulgou, na tarde desta segunda-feira, 11, a causa do incêndio em uma malharia no bairro São Pedro, em Guabiruba. A informação consta no relatório da ocorrência.

Segundo a corporação, o fogo começou durante uma manutenção no telhado da empresa, que possui 2,5 mil metros quadrados. A hipótese é que faíscas de uma solda atingiram malhas em uma área de 100 m², dando início ao incêndio. A empresa fica localizada na rua Lorena.

As chamas atingiram sete rolos de malha que estavam sobre um pallet. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido controlado por oito brigadistas da empresa, que utilizaram 500 litros de água e três extintores. Um ventilador foi acionado por dez minutos para retirar a fumaça do local.

