Corpo de Bombeiros divulga detalhes de acidente entre moto e caminhão que deixou mulher ferida no Santa Terezinha, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou detalhes do acidente que deixou uma idosa gravemente ferida na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro Santa Terezinha, em Brusque.

Conforme o relatório, os socorristas foram acionados às 7h36 para atender ao chamado na rua Santos Dumont. Ao chegarem no local, encontraram uma equipe do Samu já realizando o atendimento.

Os agentes fizeram a estabilização, imobilização e contenção da hemorragia, além da utilização de um torniquete.

Diferente do que foi informado inicialmente, a vítima seria uma idosa de 66 anos e não de 60. Ela conduzia uma Honda Biz, com placas de Brusque. Os bombeiros não detalharam os ferimentos da mulher.

O caminhão era conduzido por um homem de 27 anos, que não ficou ferido.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

