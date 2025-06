Corpo de Bombeiros divulga detalhes do acidente que matou idosa no bairro Águas Claras, em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou informações mais detalhadas do acidente de trânsito que matou a moradora Eulina Maria Rudolfo Torresani, de 77 anos, na manhã desta segunda-feira, 9, no bairro Águas Claras, em Brusque. Ela era conhecida como Nina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente, em parada cardiorrespiratória, com forte hemorragia na região da cabeça. Ela estava deitada na via quando a guarnição chegou, e o atendimento já havia sido iniciado pela equipe de suporte avançado do Samu.

Os bombeiros prestaram apoio com manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local pelo médico responsável.

A moto envolvida no atropelamento é uma Honda Dream, com placa do Brasil, conduzida por um homem de 61 anos. Ele sofreu escoriações leves e recusou encaminhamento ao hospital.

O acidente aconteceu em frente à casa da idosa e a hipótese de que ela teria sido atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a rua ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Após os procedimentos, a cena ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, com acionamento da Polícia Científica para a perícia. A equipe do caminhão de resgate realizou a limpeza da pista.

