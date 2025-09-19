Corpo de Bombeiros divulga estado de saúde de motorista de carreta que tombou em Guabiruba

O Corpo de Bombeiros divulgou o estado de saúde do motorista da carreta que tombou na rua dos Imigrantes, em Guabiruba, nesta sexta-feira, 19. Ele foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

O homem de 43 anos estava dentro da cabine da carreta quando os bombeiros chegaram. Ele estava consciente, posicionado no lado do carona.

A vítima dizia sentir dores nos arcos costais e apresentava escoriações nos braços.

Ele foi retirado do interior do veículo. Os bombeiros confirmaram que havia uma contusão nos arcos costais. A vítima foi imobilizada em uma maca e encaminhada ao hospital. Os sinais vitais eram “normais e estáveis”, conforme os bombeiros.

Acidente em Guabiruba

A carreta tombou na entrada da cidade, por volta de 8h40. De acordo com testemunhas, o veículo carregava fios. A carreta ainda atingiu e destruiu uma caminhonete que estava estacionada, mas não havia ninguém dentro.

