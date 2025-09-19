Corpo de Bombeiros divulga novas informações sobre carro que caiu em ribanceira em Brusque

O Corpo de Bombeiros divulgou novas informações sobre o carro que caiu em uma ribanceira em Brusque, na noite da quinta-feira, 18. Segundo o relatório oficial, o acidente envolveu três veículos e deixou duas pessoas feridas. O caso aconteceu por volta das 22h45, na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Souza Cruz.

Um Fiat Uno vermelho, com placas de Guabiruba, era conduzido por um homem de 67 anos. O veículo caiu na ribanceira e o motorista ficou preso às ferragens. Ele relatou dores nas costas e nos braços, e estava deitado sobre os bancos dianteiros, sem cinto de segurança.

A vítima foi retirada do veículo após mais de 30 minutos de resgate com cordas e ferramentas hidráulicas. Em seguida, recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

Outro veículo envolvido era um Fiat Uno branco, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 39 anos. Ele foi encontrado deitado na rua, consciente, mas desorientado. Apresentava um corte na cabeça e diversas fraturas. Segundo os bombeiros, ele foi arremessado para fora do carro durante a colisão. O homem foi levado ao pronto-socorro pela unidade avançada do Samu.

Por fim, também se envolveu um VW Fox branco, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 25 anos. Ele não apresentava lesões e assinou termo de recusa de encaminhamento ao hospital.

Após a atuação dos bombeiros, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Polícia Militar.

