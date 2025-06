Corpo de Bombeiros realiza buscas por morador de Indaial desaparecido há cinco dias

Um morador de Indaial está desaparecido há cinco dias após sair de casa. David Steil, de 44 anos, foi visto pela última vez na última quinta-feira, 12, em seu carro através de câmeras de segurança.

O Corpo de Bombeiros da região segue realizando buscas para encontrar o homem. Atuam também equipes de Joinville.

Desaparecido em Indaial

A esposa de David relatou que ele saiu de casa por volta das 16h de quinta com o carro, algo que ela só pôde confirmar posteriormente por meio das câmeras de segurança dos vizinhos. No fim do dia, ela começou a enviar mensagens para familiares, em busca de informações sobre o paradeiro de David.

Já na sexta-feira, 13, foi informada de que o veículo que ele dirigia havia sido encontrado estacionado próximo a uma área de mata na cidade de Rodeio, com as portas abertas e a chave deixada sob o capô. Uma testemunha relatou ter visto David saindo do carro e entrando na mata. Com essas informações, a esposa registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

No sábado, 14, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por David utilizando cães farejadores e um drone com sensor térmico. Ainda nesta semana, uma equipe de apoio vinda de Joinville deve reforçar as buscas com técnicas de rapel em uma montanha próxima ao local.

Sumiço misterioso

Até o momento, não há informações concretas sobre o que teria motivado o desaparecimento. Familiares relataram que David enfrentava problemas psicológicos e, em março, passou por um episódio de surto, quando procurou ajuda na casa da irmã. “Nossa suspeita é de que ele tenha tido outro surto, mas não temos certeza”, disseram.

Informações que possam ajudar na localização de David podem ser repassadas diretamente à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou à familiar Denise, pelo número (47) 98483-8362.

