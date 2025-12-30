Corpo de empresário e diretor da Ampebr que faleceu aos 70 anos será cremado em Brusque

O corpo do empresário e diretor da Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), Wolfgang Kurt Busching, será cremado em Brusque. A cremação acontece no SC Crematório, no cemitério Memorial Brusque, às 19h, nesta terça-feira, 30.

Wolfgang faleceu aos 70 anos no Hospital Azambuja, na noite desta segunda-feira, 29. A morte foi causada por endocardite, uma infecção grave que afeta o coração.

Ele deixa esposa, dois filhos e dois netos enlutados. Wolfgang residia no bairro Jardim Maluche. O velório acontece na capela mortuária do Centro.

Em nota, a Ampebr afirma que ele foi um dos diretores mais envolvidos e atuantes no fomento da economia e no desenvolvimento das empresas locais. “Sempre cordial e alegre, será lembrado como um amigo leal e dedicado”, diz.

Natural da Alemanha e profundo entusiasta da indústria têxtil, Wolfgang fez de Brusque sua morada.

“Aqui, trabalhou, empreendeu, prosperou e alcançou reconhecimento pela ética e retidão que sempre conduziram seus passos, na vida pessoal e profissional. Aos familiares e amigos enlutados, externamos os mais sinceros sentimentos de toda a diretoria, associados e colaboradores da Ampebr”, finaliza a nota.