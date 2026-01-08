Corpo de empresário que desapareceu após acidente com jet ski é encontrado em Balneário Camboriú

O corpo do empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, que estava desaparecido após sofrer um acidente de jet ski com um amigo, foi encontrado na orla da praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, na tarde desta quinta-feira, 8. O resgate ocorreu após quatro dias de buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Científica será acionada para realizar a identificação oficial do corpo. Desde o dia do incidente, no domingo, 4, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) coordenava uma ampla e complexa operação de busca e salvamento para localizar o empresário desaparecido após o acidente envolvendo uma moto aquática na região do Caixa D’Aço.

O incidente ocorreu quando Jhon e um amigo navegavam em uma moto aquática e acabaram caindo da embarcação, sem conseguir retornar a ela. Ainda na mesma noite, por volta das 23h, uma das vítimas foi resgatada com vida pelas equipes do CBM-SC, a cerca de 400 metros da costa, nas proximidades da Praia do Estaleirinho.

Durante a primeira noite, mesmo com as condições marítimas desfavoráveis, mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento de Porto Belo permaneceram durante toda a madrugada realizando as buscas.

Nos dias seguintes, os trabalhos tiveram início diariamente às 7h e seguiram até o anoitecer, mobilizando efetivo especializado e diversos recursos operacionais. A operação envolveu ações integradas por terra, mar e ar, demonstrando o elevado nível de preparo técnico e de coordenação do Corpo de Bombeiros Militar.

Já nas primeiras horas de operação foram empregados o helicóptero Arcanjo-03, do CBM-SC, e a aeronave Águia, da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), além de embarcações de resgate e equipes terrestres realizando varreduras em trilhas, costões e áreas de mata, bem como drones equipados com câmeras térmicas para ampliar o campo de busca.

A operação contou ainda com a atuação do Grupo de Busca e Salvamento (GBS), binômios de busca com cães, viaturas terrestres, apoio de motos aquáticas de civis voluntários, além da integração com a Marinha do Brasil e outros órgãos de segurança.

