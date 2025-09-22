Corpo de homem é encontrado boiando no rio em Blumenau

Na manhã desta segunda-feira, 22, a Polícia Militar foi acionada após a informação de que um cadáver havia sido avistado boiando no rio, no bairro Salto, em Blumenau.

A solicitação foi registrada por volta das 10h40. A guarnição deslocou-se até o local indicado, mas inicialmente não encontrou o corpo devido à força da correnteza. Diante disso, os policiais seguiram o curso do rio pela rua Bahia, onde o corpo de um homem foi localizado boiando no Rio Itajaí-Açu.

O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e compareceu ao local para realizar o resgate. Após a retirada do corpo da água, a Polícia Científica também foi chamada e esteve presente para realizar os procedimentos técnicos.

De acordo com a Polícia Militar, não foi possível identificar sinais de violência, uma vez que o corpo já se encontrava em estado de decomposição. As causas da morte só poderão ser confirmadas após a realização da necrópsia.

A vítima era um homem de pele clara, com aproximadamente 1,70 metro de altura. Ele vestia uma bermuda jeans, tênis Nike preto, usava uma corrente de prata, brinco com pedra brilhante na orelha esquerda e possuía uma tatuagem na perna direita.

Diante dos fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil para as devidas providências e investigação do caso.

