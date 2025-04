Corpo de homem é encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Gaspar

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu nesta quarta-feira, 9, em Gaspar. O fato ocorreu próximo da rua Bruno Celso Zimermann, no bairro Bela Vista, durante a manhã.

A área foi isolada para a atuação da Perícia Oficial, que realizará exames, incluindo necropsia, para apurar a causa da morte e tentar identificar a vítima.

A Delegacia de Polícia de Gaspar instaurou inquérito para investigar o caso. Conforme o delegado Diogo Medeiros, a apuração seguirá com base nos laudos periciais e outras diligências que forem necessárias.

O caso

O Corpo de Bombeiros de Gaspar foi acionado por volta das 10h. O chamado informava que um homem teria visto um corpo boiando no rio Itajaí-Açu. Ele estava em estado avançado de putrefação.

Ao chegar no local, o homem relatou que estava em seu barco quando avistou o cadáver. Ele acionou a equipe e levou o corpo até a beira do rio, próximo a um ponto de extração de areia. O corpo foi removido do local pelos bombeiros e entregue a um agente do Instituto Geral de Perícias (IGP) presente no local.

Segundo corpo em menos de 15 dias

Este é o segundo cadáver encontrado em Gaspar em menos de 15 dias. A Polícia Civil da cidade também investiga o caso do corpo encontrado em avançado estado de decomposição na manhã do dia 26 de março. Ele estava em uma área de mata às margens da BR-470, próximo à entrada do bairro Arraial do Ouro.

Neste caso, ainda sem identificação confirmada, a polícia confirmou se tratar de um homem. Porém, o delegado Diogo Medeiros detalhou nesta quarta-feira, 9, que não foram encontrados sinais de violência.

“O cadáver se encontrava em avançado estado de putrefação, o que impossibilita, neste momento, qualquer tentativa de identificação imediata”, apontou o delegado Diogo Medeiros, na ocasião.

A identidade da vítima também está sendo apurada pela Polícia Científica. A polícia segue trabalhando no inquérito policial. O objetivo é apurar os possíveis envolvidos e outros elementos do caso.

