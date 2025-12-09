Corpo de homem é encontrado em decomposição dentro de casa no Dom Joaquim, em Brusque
Polícia Científica foi acionada por volta das 14h30 desta terça-feira
O corpo de um homem foi encontrado em estado de decomposição dentro de uma casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 9. A Polícia Científica foi acionada por volta das 14h30.
A vítima foi encontrada em uma casa de madeira na esquina das ruas João Peters e Carlos Knopp. De acordo com a Polícia Militar, ele morreu de causas naturais.
