Corpo de homem é encontrado em estado avançado de decomposição em rio de Gaspar
Ele não foi identificado até o momento
O corpo de um homem foi encontrado no rio Itajaí-Açu, na manhã da sexta-feira, 10, em Gaspar. Ele estava em estado avançado de decomposição e foi localizado por moradores por volta das 10h50.
No local, as equipes utilizaram uma embarcação para realizar o acesso e a retirada do corpo, que se encontrava na superfície do rio.
Após o resgate, o corpo foi conduzido até a margem e entregue à equipe da Polícia Científica para os procedimentos legais e de identificação.