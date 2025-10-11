Corpo de homem é encontrado em estado avançado de decomposição em rio de Gaspar

O corpo de um homem foi encontrado no rio Itajaí-Açu, na manhã da sexta-feira, 10, em Gaspar. Ele estava em estado avançado de decomposição e foi localizado por moradores por volta das 10h50.

No local, as equipes utilizaram uma embarcação para realizar o acesso e a retirada do corpo, que se encontrava na superfície do rio.

Após o resgate, o corpo foi conduzido até a margem e entregue à equipe da Polícia Científica para os procedimentos legais e de identificação.