Corpo de homem é encontrado flutuando no rio Itajaí-Açu, em Itajaí

Nesta segunda-feira, 27, um corpo foi encontrado flutuando no rio Itajaí-Açu, preso entre as embarcações atracadas em um trapiche no bairro Salseiros, em Itajaí.

Segundo informações dos Bombeiros Militares, o corpo pertencia a um homem e foi levado pela correnteza descendente. Ele foi então levado para uma área de desembarque em uma propriedade privada próxima ao local onde foi avistado.

A identificação da vítima não pôde ser realizada. De acordo com a Polícia Militar, não havia sinais de violência aparentes.

