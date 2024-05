Corpo de homem é encontrado preso em bambuzal no rio Itajaí-Açu, em Gaspar

O corpo de um homem foi encontrado preso no meio de um bambuzal no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, no início da tarde desta terça-feira, 14. O fato ocorreu no bairro Coloninha por volta das 12h.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e se encaminhou até a rua Doutor Nereu Ramos. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram o corpo enroscado em um bambuzal no rio. De acordo com os agentes, trata-se de um homem com idade entre 30 a 40 anos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas e estiveram no local. O corpo foi resgatado e levado para o Setor Médico Legal para procedimentos legais de necropsia e identificação.

