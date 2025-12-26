Corpo de idoso é encontrado em rio de Camboriú

O corpo de um idoso de aproximadamente 60 anos foi encontrado no rio Camboriú na manhã desta sexta-feira, 26. A vítima foi localizada boiando, por volta das 6h30, no Centro, em Camboriú.

O Corpo de Bombeiros informou que não foram constatados sinais de violência que apontasse suspeita de assassinato. A causa da morte será apontada pela perícia.

Não foi possível identificar a vítima no momento, pois não havia documentos pessoais. A área foi isolada e a ocorrência foi assumida pela Polícia Científica.

