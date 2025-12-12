Corpo de irmão de músico do Alexandre Pires passou dez horas morto dentro de uma boate antes de ser enterrado em Palhoça

A Polícia Civil de Santa Catarina esclareceu nesta sexta-feira, 12, os fatos relacionados ao desaparecimento de Marcus Vinicius Pinheiro Machado de Souza, de 36 anos, irmão de Luiz Tiazinha, integrante da banda de Alexandre Pires.

Marcus havia sido visto pela última vez no dia 11 de outubro deste ano. Seu corpo foi encontrado em uma área remota de Palhoça na quarta-feira, 10.

As investigações revelaram que o homem estava em uma boate no município e, devido a um desentendimento por falta de acerto de pagamento, foi morto pelo segurança do estabelecimento com um “mata-leão”.

Segundo a Polícia Civil, o corpo permaneceu dentro da boate por cerca de dez horas, até que o autor do crime o levou para uma área rural do bairro São Sebastião. Lá, Marcus foi enterrado, permanecendo no local até a última quarta-feira, quando seus restos mortais foram encontrados.

O responsável pelo crime, de 28 anos, natural de São José, foi preso e colaborou com a investigação, indicando o local onde estavam os vestígios do corpo da vítima.

Nesta sexta-feira, 12, foi deflagrada uma operação com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão pela equipe da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DRAS/DEIC), com apoio de policiais da CORE.

As ações ocorreram em Palhoça, no bairro Brejaru, e na Praia da Pinheira, sendo um dos alvos a boate onde o crime ocorreu, além de outros dois locais na região do Rio Tavares, em Florianópolis.

